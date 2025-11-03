영천시청 구내 식당 "공짜 수준" 논란…한달 식비 14만원 받고도 고작 '월 3만5000원'

하기태 영천시의원, 운영체계 개선 시급, 골목 상권은 '텅'

"운영 중단 또는 정상가격 전환으로 지역경제 살려야"

"대부분 지자체의 공무원들은 한 끼에 5000원~7000원의 비용을 지불하며 식사를 하고, 특히 경주시와 문경시는 '지역경제 살리기'를 위해 구내식당을 운영하지 않는다고 밝혔습니다. 우리 영천시도 본받아야 할 지점입니다."

경북 영천시청 구내식당의 식사비가 거의 무상급식 수준이어서 골목상권이 큰 피해를 입고 있다는 주장이 제기됐다.

3일 영천시의회 하기태 의원(동부동·중앙동)에 따르면 영천시 공무원이 정액 급식비(월 14만원)를 별도로 지급받는 상황에서 시청의 구내식당은 월 3만5000원 수준에 그치고 있어 사실상 무상에 가까운 식사가 가능하다.

이로 인해 식당 매출 감소 →고용 축소 →지방세 감소로 이어지는 지역경제 악순환과 빈 상가 증가에 따른 도시 활력 저하·인구 유출 가속이 우려된다는 지적이다.

실제로 영천시청 인근 점심 평균 가격 대비 구내식당의 1식의 체감가가 2000원 미만으로 형성되면서 수요 왜곡이 발생하는 것으로 나타났다.

하 의원은 최근 열린 제7차 영천시의회 본회의 5분 자유발언에서도 이런 영천시청 구내식당 운영의 문제점을 지적하고 나선 가운데, "점심 한 끼가 내일의 지역 상권을 되살리는 가장 따뜻한 투자"라며 "공무원도 시민의 한 사람으로서 지역 소상공인과 고통을 분담해야 한다"고 주장했다.

그러면서 대안으로 ▲경기 회복 시점까지 운영 중단 또는 ▲전국 평균 수준인 유료 전환(회당 5000원~7000원)을 제시하며 집행부에 구내식당 운영 방식의 전면 재검토 착수와 함께, 현실적인 로드맵 마련을 요청했다.

하 의원은 "2025년 기준 구내 식당 운영을 위한 임기제 공무원 채용 외에도 약 8000만원(인건비·보험료 포함)의 예산이 구내식당 운영에 투입되고 있어, 시민의 밥상은 못 차려주면서 공무원 밥상만 챙기는 구조는 시민 눈높이에 맞지 않는다"고 비판했다.

하기태 의원은 이에 대한 해법으로 경기 회복 전까지 구내식당을 멈추고 민간 식당 이용 유도하거나 일반적인 구내식당 비용처럼 지불하는 체계로 전환을 제시했다.

아울러 구내식당을 유지할 경우 지역 상생 보완책으로 식자재 전량을 지역 농가와 연계 구매를 주문하며, 타 시군(포항시: 직영 운영 1회 5000원 , 구미시: 입찰 운영 1회 7000원, 안동시: 입찰 운영 1회 6000원 등)의 식당 운영 현황과 비교해도 턱없이 낮은 영천시청 구내식당의 식비 형태를 꼬집었다.

하기태 의원은 "구내식당 이용 수요가 외부 식당으로 전환될 경우 인근 식당에는 추가 수요의 발생으로 그 한 끼, 한 끼의 발걸음이 메마른 골목상권에 단비의 첫 방울이 될 것"이라고 재차 강조했다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



