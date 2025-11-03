한국청소년활동진흥원, 간소화된 청소년수련활동인증제 운영 추진

복잡한 절차 줄이고, 현장 중심으로 더 편리해진 인증제

한국청소년활동진흥원(이사장 손연기, 이하 '키와(KYWA)')은 청소년수련활동인증제 운영기관의 행정 부담을 완화하고 인증제 운영의 효율성을 높이기 위해 '2025년 인증수련활동 이행여부 확인 간소화 시범운영' 사업을 추진한다.

이번 사업은 운영기관에서 인증수련활동 운영 시 제출해야 하는 과도한 증빙서류와 중복 절차를 개선하기 위해 마련됐다.

기존에는 28종의 증빙서류를 제출해야 했으나 약 66% 감소한 11종으로 축소한다. 이행 확인 항목도 22개에서 17개로 간소화하여 운영기관의 행정 부담을 완화하고 효율적인 인증관리 체계를 마련할 계획이다.

간소화 시범운영 대상은 ▲수련시설 종합평가 '적정' 등급 기관('23년 기준) ▲최근 1년 이내 이행여부확인 '적합' 등급 기관 ▲안전관리 및 보험 기준을 충족한 기본형 활동으로 총 120건의 인증수련활동을 선정해 적용한다.

키와(KYWA)는 인증심사원 대상 온라인 설명회를 통해 간소화 적용 기준을 안내하고, 이번 사업을 11월까지 시범 운영한다. 이어 12월에는 관계자 평가회의 및 만족도 조사를 통해 개선사항을 도출하여 2026년 인증제 운영규정 개정에 반영하겠다는 계획이다.

키와(KYWA) 손연기 이사장은 "이번 사업은 운영기관이 청소년활동 운영에 집중할 수 있도록 하기 위한 제도개선의 첫걸음"이라며 "현장의 의견을 반영해 신뢰성과 효율성을 함께 높이는 청소년수련활동인증제 운영 모델을 구축하겠다"고 말했다.





