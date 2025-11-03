본문 바로가기
Dim영역
경제
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

한국청소년활동진흥원, 간소화된 청소년수련활동인증제 운영 추진

정진기자

입력2025.11.03 13:10

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

복잡한 절차 줄이고, 현장 중심으로 더 편리해진 인증제

청소년수련활동인증제 운영기관 현장 점검 사진 ＜사진=한국청소년활동진흥원 제공＞

청소년수련활동인증제 운영기관 현장 점검 사진 ＜사진=한국청소년활동진흥원 제공＞

AD
원본보기 아이콘

한국청소년활동진흥원(이사장 손연기, 이하 '키와(KYWA)')은 청소년수련활동인증제 운영기관의 행정 부담을 완화하고 인증제 운영의 효율성을 높이기 위해 '2025년 인증수련활동 이행여부 확인 간소화 시범운영' 사업을 추진한다.


이번 사업은 운영기관에서 인증수련활동 운영 시 제출해야 하는 과도한 증빙서류와 중복 절차를 개선하기 위해 마련됐다.

기존에는 28종의 증빙서류를 제출해야 했으나 약 66% 감소한 11종으로 축소한다. 이행 확인 항목도 22개에서 17개로 간소화하여 운영기관의 행정 부담을 완화하고 효율적인 인증관리 체계를 마련할 계획이다.


간소화 시범운영 대상은 ▲수련시설 종합평가 '적정' 등급 기관('23년 기준) ▲최근 1년 이내 이행여부확인 '적합' 등급 기관 ▲안전관리 및 보험 기준을 충족한 기본형 활동으로 총 120건의 인증수련활동을 선정해 적용한다.


키와(KYWA)는 인증심사원 대상 온라인 설명회를 통해 간소화 적용 기준을 안내하고, 이번 사업을 11월까지 시범 운영한다. 이어 12월에는 관계자 평가회의 및 만족도 조사를 통해 개선사항을 도출하여 2026년 인증제 운영규정 개정에 반영하겠다는 계획이다.

키와(KYWA) 손연기 이사장은 "이번 사업은 운영기관이 청소년활동 운영에 집중할 수 있도록 하기 위한 제도개선의 첫걸음"이라며 "현장의 의견을 반영해 신뢰성과 효율성을 함께 높이는 청소년수련활동인증제 운영 모델을 구축하겠다"고 말했다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"역대급으로 돈 잘 굴렸다"…'1300조 덩치가 최강 전략' 국민연금, 깜짝 등판한 곳[기금·공제 대해부]① "역대급으로 돈 잘 굴렸다"…'1300조 덩치가 최강 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"킥라니 없어 좋다"… '킥보드 금지 확대' 찬성 98%

'이재용 회장님이 5만원 주셨다' 카페 직원 글…"멋지다" 감탄 연발

시진핑 받은 황남빵에 조국 "王보다 皇, 영리한 선택"

추울 때 자주 쓴 '이것' 갑자기 '펑'…화상입은 英 여성에 무슨 일이

APEC 정상회의 가구에 '경북 산불 피해목' 쓰였다

공급과잉 우려에…OPEC+ 8개국 내년 1분기 증산 중단

2년 지나 만드는 '오송 백서'…국정조사·정부대응 다 담긴다

새로운 이슈 보기