파주시, '관광사진 공모전' 수상작 20점 선정…운정중앙역서 전시

파주시, '2025 관광사진 공모전' 수상작 20점 선정

운정중앙역 반짝매장 전시·엽서 쓰기 행사 연계

경기 파주시는 '2025년 파주시 관광사진 공모전' 수상작 20점을 최종 선정했다고 3일 밝혔다.

파주시가 ‘2025년 관광사진 공모전’ 수상작 20점을 최종 선정했다. 사진은 대상을 차지한 박환숙씨 '평화를 위해 걷다 장단면 제3땅굴로 308'. 파주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 공모전은 '숨겨진 파주시의 보석, 당신의 렌즈로 빛나다'를 주제로, 시민의 시선으로 재발견한 파주시의 관광지와 지역의 매력을 발굴하고자 진행됐다.

공모 접수는 지난 9월 29일부터 10월 10일까지 진행됐으며, 총 80명의 참가자로부터 222점의 작품이 접수됐다. 서류 검토와 1·2차 심사를 거쳐 최종 20점의 수상작이 선정됐다.

수상 내역은 ▲대상 1점(100만원) ▲우수상 3점(각 30만원) ▲장려상 5점(각 20만원) ▲입선 11점(각 10만원)이며, 수상자 전원에게 파주시장상이 수여된다.

이번에 선정된 작품들은 도라전망대 일대의 평화로운 풍경, 율곡수목원의 아침 빛과 안개, 자운서원의 고즈넉한 가을 정취, 임진각 독개다리 열차 객실이 지닌 전쟁과 평화의 대비, 운정호수공원의 야경과 도시적 감성 등 파주의 자연과 역사·문화적 매력을 다양한 시선으로 담아낸 점이 높은 평가를 받았다.

수상작은 11월 중 '운정중앙역 관광안내소 연계 임시 관광 전시·홍보관'에서 전시될 예정이며, 전시 기간에는 수상작 사진으로 제작된 엽서에 직접 내용을 적어볼 수 있는 '엽서 쓰기 행사'도 함께 운영된다.

한윤자 관광과장은 "이번 공모전을 통해 시민과 사진가의 시선으로 파주의 매력을 새롭게 발견할 수 있었다"며 "전시와 체험을 통해 일상 속에서 자연스럽게 파주시 관광의 매력을 느낄 수 있도록 하겠다"고 말했다.

시는 수상작을 누리 소통망(SNS)과 홍보물 등 다양한 관광 홍보 콘텐츠로 적극 활용할 계획이다.





