트럼프 행정부, 中 '탈달러' 맞서 달러화 확대 맞불

도널드 트럼프 미국 행정부가 중국이 주도하는 '탈(脫)달러화' 움직임에 맞서 다른 나라들이 달러를 자국의 주요 통화로 채택하도록 장려하는 방안을 검토하고 있다. 달러의 글로벌 지배력을 유지하기 위한 행보로 해석된다. 다만 달러화를 채택하면 통화정책 운용에 제약이 생기고 물가 상승률보다 금리가 낮아질 경우 통화가치가 약해지고 자본 유출이 발생할 수 있다는 지적이 나온다.

2일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 트럼프 행정부는 다른 국가들이 달러화를 주요 통화로 채택하도록 유도하는 방안, 즉 '달러라이제이션(dollarization)' 확대 방안을 검토 중이다. 달러라이제이션은 한 나라가 자국 통화 대신 미국 달러를 공식 혹은 비공식적으로 사용하는 현상을 의미한다.

재무부와 백악관을 포함한 미 정부 부처 관계자들은 올여름 통화정책 전문가 스티브 헹키 존스홉킨스대 교수와 회의를 열고 달러화 추진 방안에 대해 논의했다. 헹키 교수는 FT에 8월 중순과 말, 두 차례에 걸쳐 백악관·재무부·경제자문위원회(CEA)·국가경제위원회(NEC)·국가안보회의(NSC) 관계자들과 회의를 열었다고 밝혔다. 그는 "트럼프 행정부의 고위층이 달러의 국제적 역할을 강화하는 데 관심을 보였으며 달러라이제이션 논의는 달러 연동 스테이블코인 확대 구상과 맥락을 같이한다"고 주장했다.

달러 연동 스테이블코인은 블록체인상에서 달러 가치를 그대로 옮겨온 디지털 형태의 달러다. 달러라이제이션이 실물경제에서 달러의 패권을 강화하는 것이라면 스테이블코인 확장은 디지털 경제 영역에서 달러의 영향력을 넓히는 전략이라고 볼 수 있다.

다만 헹키 교수는 "이 정책은 행정부가 매우 진지하게 검토하고 있는 사안이지만 아직 진행 중"이라며 "최종 결정은 내려지지 않았다"고 말했다.

8월 달러화 논의가 진행된 시기는 아르헨티나 페소화 가치가 급락하고 금융 불안이 심화하던 때였다. 하비에르 밀레이 아르헨티나 대통령이 지방선거에서 참패하자 투자자들이 대규모로 페소를 매도하며 자본 유출이 심화됐다. 이에 미국은 금융 지원 패키지 검토에 착수하며 아르헨티나의 위기 진화에 개입하기 시작했다.

이 같은 움직임은 아르헨티나 구제와 동시에 달러 패권 강화를 노린 전략적 행보로 해석된다. 아르헨티나 입장에서도 경제 위기를 계기로 달러화 도입을 검토할 명분이 생겼다. 일부 정책 입안자와 경제학자들은 페소화 신뢰가 약화된 아르헨티나가 달러화를 채택하기에 가장 유력한 나라라고 보고 있다. 다만 미국과 아르헨티나 정부 모두 "현재로서는 적극적으로 검토 중인 사안이 아니다"며 신중한 입장을 보였다. 국제통화기금(IMF)은 달러화를 도입할 경우 아르헨티나가 미 연방준비제도(Fed) 통화정책에 묶여 장기 저성장에 빠질 것이라고 경고했다.

이처럼 미국이 달러화 채택을 장려하려는 배경에는 달러의 국제통화 지위가 약화될 수 있다는 위기의식이 자리하고 있다. 행키 교수는 백악관과 가까운 한 '정치 인사'가 지난 8월 말 회의에서 "중국이 주도하는 신흥국의 탈달러화 움직임에 대한 우려를 언급했다"고 했다. 로이터통신은 중국이 수교국 확대, 결제·채권·통화 스와프라인 강화 등을 통해 달러 의존도를 낮추려는 움직임을 보이고 있다고 분석한 바 있다.

JP모건은 지난 7월 발간한 보고서(달러화의 붕괴: 미국 달러의 지배력이 약해지고 있는가)에서 "중앙은행의 외환보유액에서는 달러화가 약화되고 있으며 미국 달러의 비중은 20년 만에 최저 수준으로 떨어졌다"고 분석했고 소시에테제네랄(SG)은 "미국 예외주의(US exceptionalism)가 약화되고 있으며 탈달러화가 진행 중"이라고 진단했다.

아르헨티나 외에도 레바논, 파키스탄, 가나, 터키, 이집트, 베네수엘라, 짐바브웨 등이 미국의 달러화 추진 전략의 잠재적 대상국으로 꼽힌다. 에콰도르와 엘살바도르 등 일부 중남미 국가는 이미 달러를 공식 통화로 채택해 사용 중이다.

달러화를 채택한 국가들이 맞닥뜨릴 구조적 우려도 적지 않다. 연방공개시장위원회(FOMC)는 지난 7월 공개한 페드 노트(FEDS Notes)에서 달러는 여전히 '세계의 기축통화'로서 막강한 영향력을 유지하고 있지만 이를 채택하거나 과도하게 의존하는 국가들은 △미국 금리정책의 직접적 파급효과 △외환 유동성 부족 위험 △미국 제재에 대한 노출 △자체 성장동력 약화 등 구조적 제약에 직면할 수 있다고 지적했다.





김민영 기자



