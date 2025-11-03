인투셀, 글로벌 CDMO와 차세대 ADC 생산과 기술 수출 MOU

국내 바이오기업 인투셀 인투셀 287840 | 코스닥 증권정보 현재가 63,000 전일대비 400 등락률 -0.63% 거래량 187,240 전일가 63,400 2025.11.03 09:25 기준 관련기사 인투셀, BD 전문가 영입…글로벌 사업영역 확대인투셀, 자체 파이프라인 'ITC-6146RO' 임상 1상 IND 제출[특징주]인투셀, 특허 문제로 시끄러울 때 저가 매수 기회 전 종목 시세 보기 close 이 글로벌 위탁개발생산(CDMO) 기업들과 손잡고 차세대 항체-약물접합체(ADC) 신약 개발에 나선다.

인투셀은 3일 미국 엑셀론바이오로직스(Xcellon Biologics) 및 인도 피라말파마솔루션즈(Piramal Pharma Solutions)와 차세대 ADC 생산 및 기술이전 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

엑셀론바이오로직스는 미국에 본사를 둔 바이오의약품 개발 전문 CDMO로, 통합적인 ADC 기술과 제조 솔루션을 제공해 고객사가 비용 절감 속에 효율적이고 신속하게 ADC를 설계·개발할 수 있도록 지원한다. 또한 유연하고 확장가능한 개발모델을 통해 초기 연구단계부터 임상 진입을 위한 IND 준비 단계까지 전 과정을 지원하고 있다.

피라말파마솔루션즈는 글로벌 제약사 피라말파마의 CDMO 부문으로, 의약품 개발부터 상업화 생산까지 전주기 서비스를 제공하는 글로벌 파트너사다.

두 회사 모두 생물학적 제제와 혁신 치료제 분야에서 첨단 제조 솔루션을 보유한 곳으로 알려졌다.

이번 협약을 통해 인투셀은 두 기업과 기술이전 조건과 공동연구 범위, 상용화 전략 등을 단계적으로 협의해 유럽 및 미국 시장을 중심으로 공동 개발 과제를 추진할 계획이다.

특히 인투셀은 이번 협약으로 두 CDMO가 보유한 글로벌 제약사 네트워크를 활용할 수 있는 '기술 홍보 툴박스' 사용 권한을 확보했다. 이를 기반으로 글로벌 기술이전 및 공동 연구개발 기회를 확대할 방침이다.

또한 인투셀은 자사의 독자적 오파스(OHPAS) 링커와 PMT, 넥사테칸(Nexatecan) 등 페이로드(약물) 플랫폼 기술을 엑셀론바이오로직스의 개발 역량, 피라말파마솔루션즈의 글로벌 생산 인프라와 결합해 차세대 ADC 치료제 개발 및 상용화를 위한 시너지를 모색한다는 계획이다.

인투셀은 앞서 2023년 12월 중국의 글로벌 CDMO 기업 우시 XDC(WuXi XDC) 와 유사한 내용의 MOU를 체결한 바 있다. 현재 협업을 이어가고 있다.

인투셀 관계자는 "이번 협약은 인투셀이 보유한 ADC 원천 기술을 글로벌 시장으로 확장하고 다양한 파트너사와의 기술이전 및 공동연구 계약으로 이어질 수 있는 중요한 첫걸음"이라며 "각 사의 강점을 바탕으로 안정적이고 지속 가능한 협력 구조를 구축해 환자에게 더 안전하고 효과적인 ADC 치료제 개발을 가속화하겠다"고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>