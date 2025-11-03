본문 바로가기
소진공, 지속가능한 성장 위한 '소상공인 정책포럼' 개최

이성민기자

입력2025.11.03 09:03

소상공인 경쟁력 강화 정책 등 논의

소상공인시장진흥공단은 지난달 31일 한국행정학회와 함께 경기 고양시 킨텍스에서 열린 '2025년 대한민국 소상공인대회'에서 '2025년 소상공인 정책포럼'을 개최했다고 3일 밝혔다.

박성효 소상공인시장진흥공단 이사장이 지난달 31일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 '2025년 소상공인 정책포럼'에서 축사를 하고 있다. 소상공인시장진흥공단

소상공인시장진흥공단

'성장하는 소상공인, 지속 가능한 미래'라는 주제로 진행된 포럼에는 학계 전문가 및 소상공인, 대학생 등 100여명이 참석해 소상공인의 지속 가능한 성장과 경쟁력 강화를 위한 정책 방향을 모색했다.


허형조 건국대 교수의 '소상공인 진흥정책의 글로벌 동향과 이재명 정부의 과제'로 김경아 소진공 부연구위원의 '소상공인 부채 현황과 정책적 개선방안'을 주제로 발표했으며 이후 진행된 패널토론에서는 실질적이고 현실적인 정책 제언과 아이디어가 제시됐다.

박성효 소진공 이사장은 "소진공은 앞으로도 민·관·학이 함께 협력하여 실효성 있는 소상공인 지원 정책을 지속해서 마련해 나가겠다"고 했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

