'광명 반려동물 문화축제' 9일 광명시민체육관 잔디광장서 개최

정두환기자

입력2025.11.03 08:44

숏뉴스
장난감 만들기 등 다양한 체험프로그램 마련
펫플로깅 봉사단 '기후반려견' 발대식도 열려

경기도 광명시는 오는 9일 광명시민체육관 잔디광장에서 '2025년 광명 반려동물 문화축제'를 개최한다.

'광명 반려동물 문화축제' 9일 광명시민체육관 잔디광장서 개최
올해로 4회째를 맞은 이번 축제에서는 반려동물 문화교실, 참여·체험 프로그램 등 다양한 행사가 마련된다.


축제에서는 반려견과 산책하며 쓰레기를 줍는 펫플로깅 봉사단 '기후반려견' 발대식도 함께 열린다. 지난달 모집한 '기후반려견'은 보호자 100명이 반려견과 함께 내년 9월까지 약 1년간 쓰레기 줍기, 유기견 입양 홍보, 책임 있는 반려문화 확산 활동을 벌인다.

반려동물 문화교실에서는 훈련사, 미용사, 수의사 등 반려동물 전문가에게 맞춤 훈련, 건강상담, 기초 미용, 심폐소생술 교육을 받을 수 있다.


반려동물 운동회와 장기자랑 대회에서는 성적이 우수한 참가자에 소정의 상품을 제공한다. 건강달리기, 멍때리기, 어질리티, 장기자랑 대회 등은 현장에서 신청해 참가할 수 있다.


행사장에는 ▲입양체험 ▲반려동물 보물찾기 ▲포토존 ▲노즈워크 장난감 만들기 ▲캐리커처 등 다양한 체험 프로그램을 무료로 즐길 수 있다. 잔디광장에는 반려동물 전용 놀이터도 마련된다.

세부 일정과 행사장 배치도 등은 축제 안내 블로그에서 확인할 수 있다.


박승원 광명시장은 "반려동물 문화축제는 사람과 동물이 함께 행복한 생명존중 도시로 나아가는 발판이 될 것"이라며 "작은 생명 하나하나가 존중받는 따뜻한 공동체가 될 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
