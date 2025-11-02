"일본 여행 가도 되나"… 독감 폭증에 1000곳 '학급 폐쇄'

인플루엔자 환자 수 1주 만에 2배↑

도쿄도, 인플루엔자 주의보 발표

예년보다 한 달 이른 인플루엔자(독감)가 유행하기 시작한 일본에서 1주일 만에 환자가 2배 급증했다. 도쿄도를 비롯한 간토 지역에서 확산세가 거세지자 도쿄도는 '인플루엔자 주의보'를 발표하고 예방수칙 준수를 당부했다.

지난달 31일 교도통신 등에 따르면 후생노동성은 지난달 20~26일 일주일간 인플루엔자 신규 확진자 수가 2만4276명이라고 발표했다. 의료기관당 환자 수는 6.29명으로, 전주(3.26명) 대비 1.93배 증가했다. 신규 확진자 수는 10주 연속 증가세를 이어가고 있다.

일본 도쿄 시부야의 모습.

지역별 의료기관당 환자 수는 오키나와현이 19.40명으로 가장 많았다. 이 밖에도 도쿄도와 사이타마현, 가나가와현, 지바현 등 간토 지방의 주요 지역 또한 '주의보' 단계인 의료기관당 10명을 넘어섰다.

지난달 이후 전국 유치원 및 초·중·고등학교 1015곳에서 인플루엔자의 확산을 막기 위해 특정 학급이나 학년, 휴교 등의 조처가 내려졌다.

도쿄도는 최근 일주일간 보고된 환자가 의료기관당 10.37명으로 전주(5.59명) 대비 2배 급증하자 최근 인플루엔자 주의보를 발표했다. 도쿄도에서는 학급 폐쇄 및 휴교 조처 239건이 보고됐다.

도쿄도의 인플루엔자 주의보 발표는 지난해보다 2개월 앞당겨진 것이다. 11월이 되기 전 인플루엔자 주의보가 내려진 것은 2년 만의 일이다. 도쿄도는 "손 씻기와 환기, 마스크 착용 등 감염 수칙을 지켜달라"고 당부했다.

앞서 후생노동성은 지난달 3일 이미 인플루엔자 유행이 시작됐다고 밝힌 바 있다. 인플루엔자 유행은 통상 11월에 시작하지만, 올해는 한 달 일찍 유행이 시작됐다. 키하라 미노루 관방장관은 이날 기자회견에서 "전국적으로 인플루엔자가 확산하고 있다"면서 "외출 후 손 씻기나 기침 예절 지키기 등 예방책이 힘써달라"고 당부했다. 그러면서 "인플루엔자 확산에 대비해 의료 제공과 백신, 치료제의 안정적인 공급 등에 전력을 기울이겠다"고 덧붙였다.

한편 우리나라도 예년보다 빨리 인플루엔자 유행이 시작됐다. 질병관리청은 지난달 17일 "소아와 청소년 연령층을 중심으로 인플루엔자가 유행하고 있다"면서 유행 주의보를 발령했다.





김현정 기자



