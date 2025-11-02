"중국인 사절" 성수동 카페, 인권위 조사… 문구 삭제키로

업주 인권위 면담 후 시정 약속

SNS 공지도 철회 예정

서울 성동구 성수동의 한 카페가 중국인 손님을 받지 않겠다고 공개 선언하면서 논란이 커지자, 국가인권위원회가 해당 업소를 대상으로 조사에 나섰다고 2일 연합뉴스가 보도했다.

인천 연수구 인천항 국제여객터미널을 통해 입국한 중국인 단체관광객들이 관광버스로 이동하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

2일 인권위 관계자에 따르면, 해당 카페가 중국인 방문객을 제한한 것이 인종차별에 해당할 수 있다는 진정이 접수됐으며, 최근 업주와 면담을 진행했다. 면담 자리에서 인권위는 업주에게 사회관계망서비스(SNS)에 게시한 '중국인 금지' 공지를 내릴 것을 요청했고, 업주는 이를 수용하겠다는 확인 서명을 제출한 것으로 전해졌다.

외국인으로 붐비는 명동 거리. 연합뉴스 원본보기 아이콘

인권위는 이 확인 서명을 포함한 조사 결과를 정리해 조만간 차별시정위원회에 제출할 예정이다. 인권위법에 따르면 조사 대상에는 국가기관이나 지자체뿐 아니라 법인, 단체, 개인의 차별행위도 포함된다.

논란이 불거진 계기는 카페 사장이 자신의 인스타그램 공식 계정에 "미안하지만 우리는 중국인 손님을 받지 않는다"는 영어 문구를 게시하면서다. 이 내용은 재한 중국인 인플루언서가 SNS에서 비판 영상을 공유하면서 국내외로 빠르게 확산됐다.

최근 중국인 관광객 무비자 입국 허용과 맞물려, 일부 지역에서 중국인 방문객에 대한 부정적 인식이 높아지는 상황에서 발생한 사건이라는 분석이 나온다. 이에 따라 정원오 성동구청장은 SNS를 통해 "성수동은 국내외 관광객이 찾는 지역인 만큼, 업주 설득을 위해 최선을 다하겠다"고 밝히며 대응 의지를 나타냈다.

논란이 확대되자 카페 사장은 "사회적으로 형성된 반중 정서를 고려한 조치"라며 해명했다. 그는 "중국인 손님이 오면 한국인 손님들이 불편한 반응을 보였고, 이를 막고자 한 것"이라며 "사회적 분위기가 안정되면 다시 중국인 손님도 받겠다"고 말했다.

최근 여론조사 결과, 한국 성인 중 69%가 중국에 대해 부정적 인식을 가지고 있으며, 긍정적 평가는 22%에 불과했다. 부정적 인식 이유로는 공공질서 문제, 공산주의 국가 체제, 북한과의 동맹, 국내 정치 개입 가능성 등이 꼽혔다. 다만 '반중 시위 공감 여부'에 대해서는 '공감하지 않는다'는 응답이 53%로 다수를 차지했다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>