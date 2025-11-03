본문 바로가기
경제
금융

예금금리 올리자…시중은행 예대금리차, 4개월 만에 축소

김혜민기자

입력2025.11.03 06:15

불러오는 중...

9월 가계 예대금리차 1.46%P
"예대금리차 확대 납득안돼" 당국 지적 한달 만
시장금리 오르자 은행들 일제히 예금금리 올려

시중은행들의 예대금리차가 4개월 만에 축소됐다. 금융당국의 공개 경고가 있은 지 한 달 만에 상승세가 멈췄다. 시장금리 상승으로 대부분의 은행이 예금 금리를 올린 영향이다. 주택담보대출(주담대)을 포함해 가계대출 금리를 내린 은행도 있었다.

예금금리 올리자…시중은행 예대금리차, 4개월 만에 축소
3일 은행연합회에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·우리·하나·NH농협)의 9월 가계 예대금리차(신규취급액 기준)는 평균 1.46%포인트로, 전월 대비 0.02%포인트 축소된 것으로 나타났다.


은행별로 보면 우리은행을 제외한 4개 은행에서 예대금리차가 줄었다. ▲하나은행(1.44%포인트→1.37%포인트) ▲KB국민은행(1.44%포인트→1.42%포인트) ▲신한은행(1.50%포인트→1.46%포인트) ▲NH농협은행(1.66%포인트→1.60%포인트) 등이다. 반면 우리은행은 1.38%포인트에서 1.44%포인트로 소폭 확대됐다.

가계 예대금리차는 가계대출 금리에서 저축성 수신금리를 뺀 값으로, 예대금리차가 확대될수록 은행의 이자수익이 커지는 구조다. 5대 은행의 가계 예대금리차는 올해 5월 평균 1.35%포인트까지 축소됐으나, 6월 1.42%포인트로 상승 전환한 뒤 7·8월 1.48%포인트까지 올랐다. 이에 권대영 금융위원회 부위원장은 지난 9월 초 "국민이 체감하는 예대마진이 생각보다 높고 이것이 지속되면 국민이 납득하기 어려울 것"이라며 공개 지적을 하기도 했다.


당국의 공개 경고 이후 한 달 만에 예대금리차가 축소된 것은 대부분의 은행이 9월 예금 금리를 인상한 영향이다. 한국은행에 따르면 예금은행의 저축성 수신금리는 9월 기준 연 2.52%로, 전월 대비 0.03%포인트 올랐다. 1년 만의 상승 전환이다. 이에 따라 5대 은행의 예금 금리도 평균 2.49%에서 2.52%로 올랐다. 은행별로 보면 하나은행(2.51%→2.58%)과 신한은행(2.53%→2.60%)이 각각 0.07%포인트 올라 상승 폭이 컸다.


대부분의 은행이 예금 금리를 올린 것은 시장금리 상승 영향이 크다. 은행채1년물 평균 금리는 9월 2.54%, 6개월물은 2.55%로 전월 대비 각각 0.03%포인트 올랐다. 8월 상승 폭이 각각 -0.01%포인트, 0.01%포인트인 것과 대조된다.

시장금리 상승에도 주택담보대출을 포함해 가계대출 금리가 전월 수준을 유지한 것도 예대금리차 축소에 영향을 줬다. 한은에 따르면 예금은행의 9월 가계대출 금리는 연 4.17%, 주담대 금리는 3.96%로 전달과 같았다. 은행별로 보면 NH농협은행의 가계대출 금리는 3.95%로 전월 대비 0.04%포인트 낮아졌고, 하나은행(3.95%)과 국민은행(3.95%)은 전월 수준을 유지했다. 하나은행은 주담대 금리도 4.08%에서 4.02%로 낮아졌다.


이런 축소 흐름이 앞으로도 계속될지는 미지수다. 시장금리가 10월에도 오르며 은행들이 예·적금 금리를 추가 인상하고 있지만, 주담대에 영향을 주는 은행채5년물 금리도 빠르게 오르고 있어서다. 은행들은 예금 최상단을 일제히 2.60%까지 올린 상태다. 다만 주담대 지표금리인 은행채5년물 역시 10월 들어 전월 대비 0.09% 오른 것으로 나타났다. 금융권 관계자는 "시장금리 인상에 연말로 갈수록 수신 방어 기조가 강해지는 흐름은 있다"면서도 "가계대출 총량 관리나 시장금리 상승을 감안하면 주담대 금리도 상승할 가능성이 있다"고 말했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
