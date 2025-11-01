본문 바로가기
정치
대통령실

한중 정상, 中 한화오션 제재 문제 '생산적 논의'…'한한령'도 다뤄 [경주APEC]

임철영기자

입력2025.11.01 21:31

숏뉴스
위성락 안보실장 브리핑
중국의 한화오션 제재 완화 가능성
한한령 문제 "해당 사안에 대해 좋은 논의 있었다'
대북정책엔 "양 상정이 북미대화가 제일 중요하다는 의견"

이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 경주에서 열린 첫 정상회담에서 중국의 한화오션 자회사 제재 문제를 두고 생산적인 논의를 나눴다. 중국 정부는 한미 간 조선협력 '마스가'(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게)' 프로젝트의 핵심 기업인 한화오션의 자회사 5곳을 제재 명단에 올려놓은 상황이다.

연합뉴스

연합뉴스

위 실장은 1일 한중 정상회담을 마친 직후 경주 국제미디어센터(IMC)에서 브리핑을 갖고 이같이 밝혔다. 위 실장은 "(한화오션 자회사 제재문제는) 미중 간 무역 분쟁과도 연관이 돼 있다"며 "미중 사이의 문제가 풀려가면 한화오션 자회사 제재 문제 역시 생산적 진전이 있을 수 있다는 기대를 갖게 됐다"고 설명했다. 중국의 한화오션 제재 완화 조치 가능성이 열려있다는 설명으로 풀이된다.


한중 간 현안인 서해 구조물 문제와 중국의 한한령(한류 제한령) 문제도 이날 정상회담에서 다뤄졌다. 위 실장은 "해당 사안들에 대해 좋은 논의가 있었다"면서 "실무 협의를 통해 문제를 풀어보자는 공감대가 있었다"고 말했다. 한한령에 대해서는 문화에 대한 교류와 협력을 하면서 콘텐츠 협력에도 노력하자는 공감대가 있었다고 전했다. 위 실장은 "국내 법적인 규정 등도 고려해야 해서 완벽하게 이야기가 되지는 않았으나 진전은 있었다"면서 "앞으로 실무 소통을 통해 조율해 나갈 수 있을 것"이라고 했다.

대북정책과 관련해서는 한중 정상이 북미대화가 제일 중요하다는 데 의견을 같이 했으며 분위기 조성을 위해 노력하기로 했다고 전했다. 위 실장은 "중국이 한반도 평화와 안정을 위한 협력 용의를 표했다"며 "다만 구체적으로 북한과 대화를 재개하는 데 중국이 어떤 역할을 할지가 논의된 것은 아니다"라고 설명했다.


이 대통령이 한미 정상회담에서 의제로 꺼낸 핵추진잠수함 건조 문제와 관련해 논의가 있었느냐는 질문에는 "이번 회담에서 양 정상은 여러 현안에 걸쳐 많은 의견을 교환했다"면서 "정치적 신뢰를 공고히 하는 데 큰 의미가 있는 일이고, 그런 맥락에서 다양한 안보 이슈가 다뤄졌다고만 말씀드리겠다"고 답변했다.




경주=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

