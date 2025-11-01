안산시 "시정 반영할 시민 아이디어 찾습니다"

시민 아이디어 공모전 개최…14일까지 접수

경기도 안산시는 시민의 참신한 아이디어를 시정에 반영하기 위한 '2025년 시민 아이디어 공모전'을 14일까지 개최한다.

공모 주제는▲늘 가까운 시민중심도시 ▲더 젊은 첨단혁신도시 ▲함께 행복한 복지문화도시 ▲더 멀리보는 미래교육도시 ▲쾌적한 교통환경도시 등 시 5대 시정목표에 부합하는 정책과 안산시 발전을 위한 타 지자체와 차별화된 정책이다.

공모에는 안산시민은 물론 관내 소재 학교에 재학 중인 학생이나 기업 근로자라면 참여가 가능하다. 참여를 원하는 시민은 전자우편 또는 우편으로 접수하면 된다.

수상 인원은 5명이다. 안산시가 정책으로 반영할 수 있는 우수 제안으로 선정되면 상장과 함께 최고 100만 원의 상금이 수여된다. 다만 2차에 걸친 심사를 거쳐 시상 등급에 해당하는 제안이 없는 경우 수상자가 없을 수 있다.

자세한 사항은 안산시청 누리집의 '새소식' 또는 '고시공고'에서 확인할 수 있다. 안산시 기획예산과에 전화로도 문의할 수 있다.

이민근 안산시장은 "시민이 직접 체감할 수 있는 행정 혁신을 위해 시민참여를 더욱 확대해 나가겠다"고 말했다.





