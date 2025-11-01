본문 바로가기
일반

대진대-세계e스포츠홀딩스, e스포츠 인재양성·산업 발전 업무협약 체결

이종구기자

입력2025.11.01 16:44

숏뉴스
캠퍼스 기반 e스포츠 허브 구축
전국 대학부 대회 공동 추진

대진대학교(총장 장석환)는 지난 10월 31일 본관 2층 영빈실에서 ㈜세계e스포츠홀딩스(총재 최낙균)와 e스포츠 산업 발전 및 대학 e스포츠 교육 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 1일 밝혔다.

장석환 대진대학교 총장이 지난 10월 31일 본관 2층 영빈실에서 최낙균 ㈜세계e스포츠홀딩스 총재와 e스포츠 산업 발전 및 대학 e스포츠 교육 활성화를 위한 업무협약을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. 대진대학교 제공

장석환 대진대학교 총장이 지난 10월 31일 본관 2층 영빈실에서 최낙균 ㈜세계e스포츠홀딩스 총재와 e스포츠 산업 발전 및 대학 e스포츠 교육 활성화를 위한 업무협약을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. 대진대학교 제공

이번 협약은 e스포츠 생태계 확대와 청년 인재 양성, 지역과 대학의 공동 발전을 목표로 추진됐다. 양 기관은 협약을 통해 ▲전국 규모 대학부 e스포츠 대회 공동 기획·운영 ▲e스포츠 전문 인재 양성 ▲교육 콘텐츠 및 프로그램 공동 개발 ▲e스포츠 관련 연구·세미나·네트워킹 협력 등 다양한 사업을 함께 추진할 예정이다.


대진대학교는 교육 인프라 및 인적 자원을 제공하고, 세계e스포츠홀딩스는 산업 전문성과 실무 경험을 바탕으로 교육 및 콘텐츠 개발에 참여함으로써 캠퍼스 중심의 e스포츠 혁신 플랫폼 구축이 기대된다.

장석환 총장은 "e스포츠 산업은 미래 산업의 핵심 분야"라며 "이번 협약을 통해 미래 e스포츠 생태계 기반을 구축하고 전문 인재를 발굴하는 데 힘쓰겠다"고 밝혔다.


이번 협약은 지역 대학과 산업기관이 함께 e스포츠 경쟁력을 강화하는 첫 사례로 평가되며, 향후 실무 협의회를 구성해 세부 추진 계획과 실질적 프로그램 운영을 이어갈 예정이다.




포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
