美 서머타임 2일 해제…한국과 시차 1시간 늘어

이승형기자

입력2025.11.01 10:30

시간 조정 번거로움 및 사회적 비용에 논쟁 지속

미국에서 일광절약시간제(서머타임)가 11월2일(현지시간) 해제된다.


미국 대부분 지역에서 11월2일 오전 2시를 기해 서머타임 적용을 끝내고 시간을 1시간 거꾸로 돌려 오전 1시로 조정한다. 이때부터 한국과의 시차는 미국 동부 시간 기준 13시간에서 14시간으로, 미국 서부(퍼시픽 타임)의 경우 16시간에서 17시간으로 각각 벌어지게 된다.

미국의 서머타임은 연방법에 따라 매년 3월 둘째 일요일에 시작해 11월 첫째 일요일에 종료한다. 서머타임은 낮이 길어지는 여름철을 앞두고 표준시를 한 시간 앞당기는 제도다. 에너지를 절약하고 경제 활동을 촉진하자는 취지로 미국에서는 애리조나와 하와이, 괌, 푸에르토리코 등을 제외한 전 지역에서 적용하고 있다.


하지만 매년 두 차례 시간을 조정하는 번거로움과 사회적 비용, 수면 시간 변화에 따른 건강 문제 등을 이유로 존폐 논란이 계속돼 왔다. 미 상원이 2022년 3월 서머타임을 항구적으로 적용하는 이른바 '햇빛보호법(Sunshine Protection Act)'을 통과시켰으나, 하원에서 처리되지 않아 자동 폐기됐고 이후에도 의회 차원의 서머타임 폐지 시도가 무산됐다.


서머타임 지지자들은 계절 변화에 따라 시계를 조정하는 이 100여년 된 제도가 낮 동안 미국인의 일조량을 극대화하는 최선의 방법이라고 주장한다.

워싱턴포스트(WP)는 공화당 내에서도 특히 중부지역을 대표하는 의원들이 연중 서머타임을 적용할 경우 인디애나폴리스나 디트로이트 같은 도시에서 해돋이가 오전 9시 이후로 늦춰질 것이라며 반대하고 있다고 전했다.


서머타임 제도는 미국 외에도 세계 70여개국에서 시행되고 있다. 앞서 유럽은 지난달 26일 서머타임이 해제돼 이미 시간 조정이 이뤄졌다. 유럽연합(EU)은 3월 마지막 주 일요일에 서머타임을 시작해 10월 마지막 일요일에 종료하고 있다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

