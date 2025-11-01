본문 바로가기
대통령실

[속보] 李대통령 "AI이니셔티브 제안, 거대한 변화를 기회로"

임철영기자

입력2025.11.01 10:15

경주=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

