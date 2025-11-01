본문 바로가기
11월 첫째 주 전국 11개 단지서 9927가구 분양 예정[부동산AtoZ]

이정윤기자

입력2025.11.01 09:13

11월 첫째 주 전국 11개 단지서 9927가구 분양 예정[부동산AtoZ]
다음 주 전국 11개 단지서 9927가구가 분양을 시작한다.


1일 부동산R114에 따르면 11월 첫째 주에는 전국 11개 단지서 총 9927가구(일반분양 8692가구)가 분양에 돌입한다. 이는 전주보다 2887가구 늘어난 수치다.

경기 파주시 서패동 '운정아이파크시티', 경기 김포시 사우동 '풍무역푸르지오더마크', 충남 서산시 예천동 '트리븐서산' 등에서 청약을 진행한다.


경기 파주시 서패동에 들어서는 운정아이파크시티는 지하 2층에서 지상 29층, 25개동, 전용면적 63~197㎡ 총 3250가구 규모로 조성된다.


파주메디컬클러스터 도시개발구역에 위치하는데 종합병원, 바이오 융복합단지, 혁신의료연구단지 등이 인근에 조성된다. 수도권광역급행철도(GTX)-A 운정중앙역을 통해 서울역까지 20분대 도달 가능하며 2028년 삼성역 개통 시 서울 강남권 접근성이 크게 개선될 전망이다.

자유로, 제2자유로, 수도권제2순환고속도로 등 도로 교통망도 갖춰져 있다. 운정신도시의 생활 인프라를 함께 공유할 수 있고 롯데프리미엄아울렛, 신세계아울렛 등 대형 상업시설 이용도 가능하다.


이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
