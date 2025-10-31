광주시, '청소년 마음건강 포럼' 성료…청소년 정책 대안 모색

청소년이 직접 정책에 참여

광주시, 마음건강 포럼 미래 경쟁력 강화

경기 광주시 청소년상담복지센터는 31일 광주시 청소년수련관에서 열린 '2025 청소년 마음건강 포럼'을 성황리에 마무리했다.

광주시 청소년상담복지센터가 31일 광주시 청소년수련관에서 열린 '2025 청소년 마음건강 포럼'을 개최하고 있다. 경기 광주시 제공

이번 포럼은 청소년 마음건강을 주제로 다양한 분야의 전문가와 시민이 함께 모여 '희망찬 변화, 행복도시 광주' 실현을 위한 정책적 대안을 모색하기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 방세환 시장을 비롯해 아동·청소년 관계기관 관계자, 학부모, 청소년 등 150여 명이 참석했다.

포럼은 청소년 마음건강에 대한 기조강연을 시작으로 정책, 교육, 현장 분야의 패널 발표가 이어졌으며 지난해 실시된 광주시 청소년 정신건강 실태조사 결과와 시의 청소년 정책이 함께 소개됐다.

참석자들은 이를 통해 지역 내 청소년의 현황을 공유하고 시 차원에서 추진 중인 실질적인 지원 방안에 대한 이해를 높였다.

방세환 광주시장이 31일 광주시 청소년수련관에서 열린 '2025 청소년 마음건강 포럼'에 참석해 기념사를 하고 있다. 경기 광주시 제공

특히, 현장 발표에서는 학교밖청소년지원센터 소속 청소년이 직접 참여해 자신의 경험을 발표함으로써 청소년의 목소리가 정책 논의에 반영되는 뜻깊은 자리가 됐다.

방세환 시장은 "청소년의 마음건강은 광주의 미래 경쟁력이자 사회 전체가 함께 책임져야 할 과제"라며 "오늘 포럼에서 제시된 의견을 바탕으로 청소년들이 건강한 정신으로 꿈을 펼칠 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



