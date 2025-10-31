본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

건설업체에 아파트 판 4급 공무원, 뇌물수수혐의 왜?

김현정기자

입력2025.10.31 18:10

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경찰, 화순군 공무원·건설업자 송치

전남 화순군 간부 공무원이 뇌물수수 혐의로 검찰에 넘겨졌다. 업무 연관성이 있는 건설업체 대표에게 자신이 소유한 아파트를 팔아서다.


연합뉴스는 31일 전남경찰청 반부패경제범죄수사1대가 뇌물수수 및 뇌물공여 혐의로 화순군 4급 공무원 A씨와 건설업체 대표 B씨를 각각 불구속 송치했다고 보도했다.

전남 화순군청사. 화순군 제공 연합뉴스

전남 화순군청사. 화순군 제공 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

A씨는 지난해 4월 화순에 위치한 자신의 아파트를 건설업체 대표 B씨에게 2억5000만원가량에 판매한 혐의를 받는다. 그는 지난 2016년 3월 해당 아파트를 2억3300만원에 구입했다. 이 거래로 A씨가 차익을 본 금액은 1700만원가량이다.


경찰은 A씨가 당시 거래가 많지 않았던 해당 아파트를 처분할 기회를 얻은 것 자체로 뇌물에 해당한다고 판단했다. 두 사람이 이 거래를 하게 된 목적과 필요성 등을 종합적으로 고려해 대가성이 있다고 본 것이다.


실제로 B씨는 A씨에게서 아파트를 넘겨받은 지 6개월 만에 2억2500만원에 다시 제3자에게 매도했다고 알려졌다. 이 금액은 매입가보다 2500만원 낮은 금액이다.

한편, 두 사람은 올해 초 함께 도박판을 벌이다 적발돼 유착 의혹이 불거진 당사자다. A씨는 올해 1월 18일 B씨의 사무실에서 화투를 치다 국무조정실 공직복무관리관실에 적발돼 형사처벌 받았다. 이 자리에는 비슷한 업무를 하던 화순군청 5~6급 공무원 3명도 함께 있던 것으로 알려졌다.


적발 당시 공무원 중 한 명의 차량에서 현금 1000만원이 발견됐다. 이 때문에 뇌물 의혹이 일었으나 '중고차 매입 자금'이라는 당사자 해명이 받아들여졌다.


화순군은 검찰 수사 결과까지 지켜본 뒤 A씨에 대한 징계 여부를 결정할 계획이다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"300억짜리 광고를 무료로 했네"…젠슨 황이 들자 테라·정관장도 특수 기대 "300억짜리 광고를 무료로 했네"…젠슨 황이 들자 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"눈이 휘둥그레, 딴 세상이 펼쳐진다"…'보석' 같은 공간들

젠슨 황·이재용…부자들의 치킨 먹는 법

"9900원에 디저트 무제한…카페 대신 가요" 대학가 점령한 애슐리

"잘생김은 못 숨긴다" 경주 APEC서 군복 입은 차은우 포착

정우성 친자 인정 후 첫 근황…문가비, 아들 모습 공개

"벌금만 내면 끝"…'K뷰티' 베껴 돈 쓸어 담는 中

분위기 확 달라졌다…李대통령 임기 내 코스피 5000 달성할 것 45%

새로운 이슈 보기