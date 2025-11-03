코스피 5000 현실화? 구조적 상승 국면 속 중장기 랠리 본격화

먼 얘기로만 여겨졌던 '코스피 5000'이 현실 목표로 부상하고 있다. 최근 코스피가 4000선을 돌파하며 사상 최고치를 경신한 가운데, 주요 증권사들이 2026년 목표치를 5000포인트로 제시하기 시작했다.

글로벌 유동성 확대와 기업 실적 개선, 그리고 정부의 자본시장 활성화 정책이 맞물리면서 한국 증시가 구조적 상승 국면에 진입했다는 평가다. 전문가들은 "3저(저달러·저유가·저금리) 호황 재현과 함께 코스피 6000도 가능하다"며 "단기 조정보다는 중장기 강세 흐름에 주목해야 할 시점"이라고 진단했다.

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

'하이스탁론'에서 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위해 DSR 무관하게 이용 가능한 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

