AI 코딩밸리, ‘AI 마케팅’ 코스 출시…“인공지능으로 매출 확대”

유리프트가 운영하는 AI·코딩 학습앱 'AI 코딩밸리'가 생성형 AI를 활용한 실무 마케팅 학습 코스 'AI 마케팅'을 정식 출시했다고 밝혔다. 이번 코스는 챗GPT, 제미나이(Gemini) 등 10개 이상의 최신 AI 툴을 활용해 블로그 포스트부터 숏폼 광고 영상까지 제작할 수 있는 실무 중심 커리큘럼이다.

최근 유튜브 운영, 블로그 자동화, 수익형 웹사이트 운영 등 수익 창출 목적으로 생성형 AI를 활용하는 이들이 늘고 있는 가운데, 많은 입문자들이 실전 활용에 어려움을 겪고 있다. 'AI 마케팅' 코스는 마케팅 경험이 없는 입문자도 강의와 LLM 실습을 통해 실무 기술을 습득할 수 있도록 설계됐다.

특히 이번 코스는 SEO 최적화 블로그 포스트 작성법, AI 활용 A/B 테스트 및 성과 분석, 고객 데이터 기반 CRM(고객 관계 관리) 메시지 발송 시스템 등 전문적인 마케팅 실무 내용이 포함됐다. 학습자는 기초적인 마케팅 콘텐츠 제작부터 광고 운영, 고객 관리까지 체계적인 마케팅 프로세스를 학습할 수 있다.

'AI 마케팅' 코스는 △콘텐츠 마케팅 △퍼포먼스 마케팅 △CRM 마케팅 세 가지 주제로 구성됐다. 강의 대상은 △기업 마케팅 실무자 △마케팅 자동화가 필요한 1인 기업가 등이다. 수강생은 실무 중심 커리큘럼을 통해 AI로 즉각적인 결과물을 만들어 외주 비용 절감, 매출 확대 등의 경제적 효과를 기대할 수 있다.

한편, 'AI 마케팅'은 런칭 이후 전체 코스 중 인기 코스 상위 10%에 진입하며 수강생들의 높은 관심을 받고 있다. 이비호 유리프트 대표는 "AI 마케팅은 누구나 실무에 사용할 수 있는 마케팅 결과물을 만들 수 있도록 설계한 실전형 코스"라며 "앞으로도 AI를 활용한 실무 역량 강화 코스를 지속적으로 선보이겠다"고 밝혔다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>