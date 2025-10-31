평택시, 한국전자전·세계한인경제인대회서 글로벌 투자유치 활동

공동홍보관 운영…인프라 및 기업 제품·기술 소개

경기도 평택시는 지역 산업 경쟁력 제고와 글로벌 투자유치 확대를 위해 '2025 한국전자전(KES 2025)'과 '제29차 세계한인경제인대회'에 참가해 공동홍보관을 운영했다고 밝혔다.

인천 송도컨벤시아에서 개최된 '세계하닌경제인대회'에 마련된 평택시 공동홍보관에서 시 관계자들이 방문객에게 투자유치 전략을 소개하고 있다. 평택시 제공

시와 평택산업진흥원이 마련한 공동홍보관에는 관내 우수기업이 참여해 투자환경, 산업 인프라와 관내 기업 제품·기술을 국내외 기업인을 대상으로 홍보 활동을 벌였다.

지난 21일부터 24일까지 서울 삼성동 코엑스에서 열린 한국전자전에서는 반도체 클러스터, 브레인시티 등의 입지 여건을 소개하고 국내외 기업을 대상으로 투자 상담을 진행했다.

이어 28~29일 열린 세계한인경제인대회에서는 전 세계 70여 개국의 한인 경제인들에게 평택시의 투자 인센티브 제도와 기업지원 정책을 홍보했다.

정장선 평택시장은 "평택은 반도체와 미래 자동차 및 수소 산업이 집적된 대한민국의 핵심 도시"라며 "지속적인 투자유치 활동으로 평택이 세계가 주목하는 산업도시로 성장시키겠다"고 말했다.





