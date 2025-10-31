지역 간식 다 모였다… 부산시, '간식로드 인 부산' 팡파르

코리아 그랜드페스티벌 연계 15곳 참여



31일~11월6일 롯데백화점 부산본점서

코리아 그랜드 페스티벌과 연계한 '간식로드 인(in) 부산'이 펼쳐진다.

부산시(시장 박형준)는 31일부터 11월 6일까지 7일간 롯데백화점 부산본점 지하 1층 팝업존에서 디저트 특별 판매전 '간식로드 인(in) 부산'을 연다고 알렸다.

이번 행사는 10개 정부 부처가 공동으로 추진하는 전국 단위 소비축제 '코리아 그랜드 페스티벌'의 11월 동행축제와 연계해 마련됐다. 동행축제는 중소벤처기업부 주관으로 정부와 지자체, 민간이 함께 소비 촉진과 경제 활력을 도모하는 전국 규모 행사다.

간식로드 인 부산 행사 모습. AD 원본보기 아이콘

이번 판매전은 부산시와 부산지방중소벤처기업청이 주최하고 부산경제진흥원이 주관하며 롯데백화점 부산본점이 협력한다. 지역 중소기업과 소상공인에게 판로 개척의 기회를 제공하고 시민에게는 부산의 맛과 감성을 함께 즐길 수 있는 소비의 장을 선사한다.

'간식로드 인 부산'은 대형 유통사 협업을 통한 '대·중소기업 동반성장 특별 판매전'의 하나로 부산의 대표 간식 브랜드를 한자리에서 만나볼 수 있다. 지역업체 15곳이 참여해 빵, 쿠키, 젤리, 전통 과자, 건어물, 그래놀라, 떡볶이 등 다양한 간식 제품을 선보인다.

행사 기간 1만원 이상 구매 고객을 대상으로 경품 이벤트가 진행되며 시민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 체험형 공간으로 운영된다.

시는 이번 행사를 통해 지역 중소기업과 소상공인의 매출 증대를 일으키고 지역 제품의 경쟁력과 인지도를 전국적으로 알리는 계기가 될 것으로 기대하고 있다. '코리아 그랜드 페스티벌'과 연계돼 지역 소비 활성화와 도심 상권 활력을 높이는 데도 도움이 될 전망이다.

김봉철 부산시 디지털경제실장은 "이번 '간식로드 인 부산'은 지역 내 소비를 촉진하고 중소기업과 소상공인이 브랜드 인지도와 매출을 함께 높일 기회의 장이 될 것"이라며 "부산 간식의 매력을 직접 체험하고 지역경제 활성화에 힘을 보태주시길 바란다"고 말했다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>