본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

조선대병원 임경준 교수, '무등의림상' 학술상

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.10.31 11:53

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
조선대병원 마취통증의학과 임경준 교수(가운데)가 26일 조선대학교부속중학교 운동장에서 열린 제31회 광주 의사의 날 및 무등의림상 시상식에서 '무등의림상' 학술상을 수상했다. 조선대병원 제공

조선대병원 마취통증의학과 임경준 교수(가운데)가 26일 조선대학교부속중학교 운동장에서 열린 제31회 광주 의사의 날 및 무등의림상 시상식에서 '무등의림상' 학술상을 수상했다. 조선대병원 제공

AD
원본보기 아이콘

조선대병원은 마취통증의학과 임경준 교수가 지난 26일 제31회 광주 의사의 날 및 무등의림상 시상식에서 '무등의림상' 학술상을 수상했다고 31일 밝혔다.


무등의림상은 광주시의사회가 매년 광주의사의 날을 맞이해 광주지역의 의료 및 학술 분야에 공헌한 의사에게 수여하는 상이다.

임 교수는 국내외 학술지에 100편 이상의 논문을 게재하고, 10여권의 저서를 출간했다. 또 180편 이상의 학술연구 결과를 각종 학술대회에서 발표하는 등 많은 연구 활동을 이어왔다. 비침습적 통증 치료법을 임상 현장에 적용함으로써 지역사회 의료 발전에 크게 기여한 공로를 인정받았다.


임 교수는 현재 EBS '명의' 선정 의사, 대한통증학회지 논문 심사위원 및 편집위원, 대한통증학회 편찬위원장, 국제통증연구학회 정회원, 대한체열학회 회장 등 다양한 분야에서 활발히 활동하고 있다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

젠슨 황이 직접 선택한 '깐부치킨'…대표님은 함박웃음, 사장님은? 젠슨 황이 직접 선택한 '깐부치킨'…대표님은 함박... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"9900원에 디저트 무제한…카페 대신 가요" 대학가 점령한 애슐리

금관 쓰고 멜리니아와 춤추는 트럼프 AI 영상 확산

조국 "유승민 딸도 내 자녀들과 같은 기준 적용해야"

숙소도 없고 음식도 부실, APEC 경찰·소방 홀대 논란

무면허로 전동킥보드 몰다 사망사고 낸 고교생…실형 선고

젠슨 황의 픽 '깐부치킨'…가맹점엔 '깐부' 안했다

"더 뛸까 불안"…10·15 대책 후 서울에 집 사는 무주택자들

새로운 이슈 보기