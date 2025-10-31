함평군, 밴드 퍼레이드로 '국향대전' 분위기 UP

전남 함평군에서 열린 '대한민국 국향대전'에서 '브라스밴드 퍼레이드 및 공연'이 펼쳐지고 있다. 함평군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 함평군에서 열린 '2025 대한민국 국향대전'이 국화 향기와 함께 울려 퍼지는 가을 선율로 관광객들의 마음을 사로잡고 있다.

함평군은 '마법의 국향랜드'라는 주제로 열리고 있는 전국 최고 가을꽃 축제 '2025 대한민국 국향대전'에서 주말마다 펼져지는 '브라스밴드 퍼레이드 및 공연'이 관광객들로부터 큰 호응을 얻고 있다고 31일 밝혔다.

브라스밴드 퍼레이드에는 전문 마칭밴드 '붐비트'와 '비브스'가 참여해 화려한 무대를 선보이고 있다. 브라스 밴드는 금관 악기를 중심으로 편성된 악대를 일컫는다.

퍼레이드는 저글링, 포토맨, 키다리삐에로, 비보이 댄서, K-POP 댄스팀 등 다양한 장르의 공연단이 함께 어우러져, 함평엑스포공원 주제영상관을 출발해 잔디광장과 마법의 성, 중앙광장을 지나 주무대까지 행진하며 관람객들에게 흥겨운 축제 분위기를 선사한다.

또 주무대에 도착해서는 마칭밴드와 댄서, '서울사람 강한구'의 대형 인형 퍼포먼스, 저글링 공연이 현장 분위기를 한층 뜨겁게 달군다.

이상익 군수는 "올해 국향대전은 국화와 음악, 체험이 어우러진 오감형 축제로 거듭나고 있다"며 "브라스밴드 퍼레이드가 관람객들에게 또 하나의 특별한 추억이 되길 바라며, 남은 기간도 안전하고 즐거운 축제가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편, '2025 대한민국 국향대전'은 다음 달 9일까지 함평엑스포공원 일원에서 개최되며, 주말마다 다채로운 공연과 체험 프로그램을 통해 관람객들에게 색다른 가을 축제의 즐거움을 선사한다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>