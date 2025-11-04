숭실대, 2026년 AI 전문대학원 신설

AI 핵심 인재 양성 위한 교육 체계 구축

숭실대학교가 2026학년도부터 'AI 전문대학원'을 개원하고 AI융합보안학과와 AI 바이오학과 등 2개 학과를 신설한다.

숭실대가 ‘AI Native Soongsil’ 비전 선포식에서 2026년 AI 전문대학원 출범과 인공지능 중심 대학 도약을 선언하고 있다. 숭실대학교 AD 원본보기 아이콘

AI 전문대학원은 총 정원 39명으로 2025년 4월 신설된 AI 대학과 긴밀히 연계해 학부-대학원-산학이 연결된 AI 인재 양성 플랫폼을 구축할 예정이다.

AI 전문대학원 개원은 숭실대가 추진 중인 대학 전면 AI 전환(AX: AI Transformation) 전략의 핵심 사업이다.

숭실대는 교육·연구·행정 전반을 인공지능 기반으로 혁신하기 위해 이를 총괄할 AI위원회를 신설하고 정부의 국가 AI 정책 기조에 맞춰 고등교육의 AI 혁신을 선도할 계획이다.

숭실대는 1969년 한국 최초로 '전자계산학과'를 개설하며 대한민국 컴퓨터 교육의 역사를 연 대학이다.

이번 AI 전문대학원 개원은 이러한 역사적 기반 위에서 4차 산업혁명 시대 AI 혁신대학으로 도약하기 위한 전략적 행보로 평가된다.

AI 전문대학원은 산업 수요 중심의 고급 AI 인재 양성을 목표로 한다.

이를 위해 학문과 산업의 경계를 허무는 융합형 교육과정을 운영하고 보안(AI 융합보안)과 바이오(AI 바이오) 등 국가 전략 분야에서 실전 문제 해결형 연구를 수행할 예정이다.

AI 융합보안학과는 사이버보안, 프라이버시 보호 학습, 신뢰할 수 있는 AI(Trustworthy AI), AI 거버넌스 등 핵심 주제 연구, 보안 데이터셋 기반 문제 해결형 실습과 산학 공동 프로젝트를 중점적으로 운영한다. AI 바이오학과는 의료데이터 분석, 디지털 헬스, 대형병원과의 융합 연구를 추진한다.

이윤재 숭실대 총장은 "숭실대학교는 '컴퓨터 교육의 발상지'에서 'AI 혁신의 중심 대학'으로 거듭나고 있다"며 "AI 대학과 AI 전문대학원을 하나의 플랫폼으로 묶어 국가와 산업이 필요로 하는 실질적 AI 인재를 체계적으로 양성하겠다"고 말했다.

숭실대는 현 정부와 교육부의 'AI 인재 100만명 양성' 정책과 AI 혁신대학 지원사업 기조에 발맞춰 국가 차원의 AI 생태계 확산에도 적극 기여할 계획이다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>