독도 해양 판타지 애니메이션 '강치아일랜드', 11월5일 첫방송

장효원기자

입력2025.10.31 09:54

독도 해양 판타지 애니메이션 '강치아일랜드', 11월5일 첫방송
독도와 바다를 배경으로 한 해양 판타지 애니메이션 '강치아일랜드'가 오는 11월5일 공개를 앞두고 있다. 이 작품은 독도의 마법학교를 무대로, 신입 마법사 '강치'와 친구들이 바다 생명과 환경을 지켜 나가는 성장 이야기를 담았다.


'강치아일랜드'는 해양환경을 중심 주제로 제작된 Full 3D CGI TV 시리즈로, 총 26편(편당 11분)으로 구성돼 있다. 4~7세 어린이를 주요 대상으로 하며 독도와 해양 생태계를 자연스럽게 배울 수 있는 교육용 콘텐츠로 활용이 가능하다.

작품은 독도의 자연과 생태, 그리고 생명 존중의 메시지를 모험과 판타지 형식으로 표현해 어린이들이 즐겁게 시청하면서도 환경의 소중함을 이해할 수 있도록 기획됐다.


'강치아일랜드'는 앞으로 TV와 온라인 플랫폼을 통해 순차적으로 공개될 예정이며 향후 캐릭터 상품과 교육 자료 등 다양한 형태로 확장될 계획이다.


제작 관계자는 "'강치아일랜드'는 독도와 우리 바다의 아름다움을 아이들의 시선에서 전달하는 교육형 콘텐츠로 환경 보전의 가치를 자연스럽게 느낄 수 있도록 기획됐다"고 밝혔다.




장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
