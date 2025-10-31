본문 바로가기
더시사법률, 법무보호대상자 지원 위해 양곡 1000kg 후원

정진기자

입력2025.10.31 09:30

▲ 더시사법률이 한국법무보호복지공단 동부지부에 보호대상자를 위해 양곡 1,000kg 후원했다.

▲ 더시사법률이 한국법무보호복지공단 동부지부에 보호대상자를 위해 양곡 1,000kg 후원했다.

더시사법률은 지난 30일 한국법무보호복지공단 동부지부를 방문해 경제적 어려움을 겪는 법무보호대상자와 그 가족의 자립을 지원하기 위해 양곡 1,000kg을 전달했다.


이날 전달식에는 더시사법률 기자들과 공단 정순찬 지부장이 참석해, 법무보호대상자의 안정적인 사회 복귀와 재범 방지를 위한 상호 협력 방안을 논의했다.

이번 후원은 출소 후 사회 복귀 과정에서 경제적 어려움을 겪는 보호대상자 및 가족의 주거·생계 안정을 돕기 위한 취지로 마련됐다. 전달된 양곡은 공단을 통해 보호관찰 대상자 가정과 자립 준비자에게 배분될 예정이다.


더시사법률 윤수복 대표는 "출소 후 사회로 복귀하는 과정에서 어려움을 겪는 분들에게 조금이나마 힘이 되고 싶다"며 "앞으로도 사회적 책임을 다하는 언론으로서 다양한 공익 활동을 이어가겠다"고 말했다.


정순찬 지부장은 "법무보호대상자들의 재기를 돕기 위해 따뜻한 나눔을 실천해준 더시사법률에 감사드린다"며 "기부된 물품이 꼭 필요한 곳에 전달되도록 하겠다"고 전했다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

