KoAct K수출핵심기업TOP30액티브, 순자산 1000억 돌파

삼성액티브자산운용은 'KoAct K수출핵심기업TOP30액티브' ETF가 순자산 1000억원을 돌파해 1086억원을 기록했다고 31일 밝혔다. 삼성액티브자산운용의 탄탄한 리서치 역량과 액티브 운용 노하우가 결합돼 투자자들의 수요를 충족시킨 결과란 평가다.

KoAct K수출핵심기업TOP30액티브는 한국의 핵심 수출 산업을 대표하는 30개 종목에 투자하는 액티브 ETF다. 실제 수출 데이터와 SNS 트렌드 지표를 기반으로 글로벌 경쟁력이 높은 국내 기업을 선별하는 전략으로 운용된다. 수익률은 1개월 16.3%, 3개월 20.4%, 지난 7월8일 상장 이후 27.5%에 달한다.

최근 반도체, 전력기기, 조선 등 수출 주도 업종이 코스피 4000 시대를 이끄는 가운데 향후 증시의 상승을 이끌 주도 업종 역시 '수출데이터'에서 나올 것으로 전망된다.

KoAct K수출핵심기업TOP30액티브는 기업의 수출데이터를 기반으로 수출 모멘텀 강도와 향후 실적을 예상한다. SK하이닉스, 삼성전자, HD현대일렉트릭, 효성중공업 등 AI 투자 사이클이 지속되면서 수출이 증가하는 기업에 투자한다. K뷰티와 K푸드를 대표하는 에이피알, 삼양식품 등도 구성종목으로 포함했다.

투자 비중이 높은 SK하이닉스도 수출 증가율 지표가 3개월 연속 상승하면서 주가가 상승 중이다. 수출 모멘텀에 집중해 투자하는 전략이 결국 글로벌 경쟁력이 높아지는 주도 업종 투자로 이어졌다.

서범진 삼성액티브자산운용 ETF솔루션본부장은 "실제 수출 데이터를 기반으로 글로벌 경기 변화에 선제 대응하는 전략이 투자자들에게 매력적으로 작용했다"며 "앞으로도 수출뿐 아니라 투자자들의 관심도가 높은 차세대 성장 테마 ETF를 지속해서 선보일 계획"이라고 말했다.

삼성액티브자산운용 ETF 브랜드인 KoAct ETF의 순자산 총액은 31일 기준 8700억원을 돌파했다. 연초 2400억원 규모에서 약 10개월 만에 6300억원 이상 늘었다.





