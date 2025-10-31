G마켓, 연중 최대 쇼핑축제 '빅스마일데이'…특가상품 3000만개

알리 합작법인 출범 후 첫 대형 프로모션

1일부터 11일까지 진행…"역대급 혜택"

매일 '100만원 상당 쿠폰팩' 증정

가격대별 최대 30만원 할인 쿠폰

G마켓은 다음 달 1일 0시부터 11일까지 연중 최대 쇼핑 축제인 '빅스마일데이'를 진행한다고 31일 밝혔다.

G마켓 빅스마일데이. G마켓 제공

이번 행사는 신세계그룹과 중국 알리바바 그룹의 합작으로 새출발하는 G마켓이 재도약을 위한 비전 선포 이후 선보이는 첫 대형 할인 행사다. 참가하는 셀러(판매자) 수는 전년 동기 대비 30% 증가한 3만여곳으로 상품 약 3000만개를 특가에 판매한다. 고객의 가격 할인 체감률을 높이기 위해 자체 할인지원금을 확대하고, 다양한 참여 이벤트를 마련하는 등 고객 혜택도 역대 최대 규모로 마련했다고 회사 측은 설명했다.

G마켓은 행사 할인쿠폰에만 550억원을 투입했다. 기존 셀러와 공동 부담하던 쿠폰 할인 비용을 G마켓이 전액 부담한다. 행사 기간 매일 최대 30만원 규모의 할인쿠폰팩도 제공한다. 총 100만원 상당의 쿠폰팩은 생필품, 식품, 패션 등 10만원 미만의 상품에 적용하는 할인쿠폰과 디지털, 가전, 가구 등 고단가 상품에 적용하는 할인쿠폰 등 가격대별로 다양하게 구성했다.

한정수량으로 선보이는 특가상품도 매일 오전 10시에 공개한다. 대표 품목은 ▲애플워치 SE2 ▲LG 스탠바이미2 ▲오쏘몰 이뮨 멀티비타민 ▲압타밀 분유 ▲레노버 패드 프로 ▲샤크닌자 블랜더 ▲드리미 음식물처리기 ▲갤럭시탭 S10울트라 등이다.

G마켓 관계자는 "이번 빅스마일데이는 알리와 합작법인(JV) 출범 이후 진행하는 첫 대형 프로모션으로, 고객과 셀러 모두가 변화된 혜택을 체감할 수 있도록 전사적으로 준비했다"며 "역대 최대 자원을 투입해 가격 경쟁력과 상품 다양성을 모두 잡은 '레전드급 쇼핑 축제'가 될 것"이라고 말했다.





김흥순 기자



