조선 후기 갑옷·투구, 국가민속문화유산 된다

온양민속박물관 소장 '갑주(甲)와 갑주함(甲函)' 중 갑옷

갑주 공예 연구에서 중요한 자료가 가치를 인정받았다.

국가유산청은 온양민속박물관에 있는 '갑주와 갑주함'을 국가민속문화유산으로 지정한다고 31일 예고했다. 한 달간 각계 의견을 수렴하고 문화유산위원회 심의를 거쳐 지정 여부를 확정한다.

원형에 가깝게 내려온 조선 후기 갑옷과 투구다. 보관함과 부속함까지 완전한 형태로 남아 있다.

제작 시기는 19세기 후기로 추정된다. 왕실 의장이나 전시 용도로 제작됐을 가능성이 커 보인다. 온양민속박물관을 설립한 김원대 선생이 개관을 준비하던 1975년 지인에게서 구매했다고 전해진다.

갑옷은 붉은색과 청색 천으로 지어진 조선 후기 두루마기형이다. 양쪽이 트여 활동성이 높다. 겉면에는 용·호랑이·여의주 문양이 배치됐다. 특히 어깨에 부착한 용 모양 장식은 네 마디로 나뉜 몸체와 용의 혀가 함께 움직이도록 설계됐다.

온양민속박물관 소장 '갑주(甲)와 갑주함(甲函)' 중 투구

투구는 감투, 정수리 장식, 목가리개로 구성됐다. 금속 바탕에 문양을 새기고 용과 봉황 장식을 붙였다. 이마 가리개와 금속 차양을 더해 보호 기능을 강화했다. 중앙에는 옥판을 달아 장식미를 높였다.

보관함은 전통 목칠 기법으로 제작됐다. 투구와 갑옷을 따로 수납하도록 내부 공간이 위아래로 구분돼 있다.

국가유산청은 "구성품이 온전하고 보존 상태가 우수해, 조선 말기 갑주 공예의 예술성과 구조를 그대로 느낄 수 있다"고 말했다.





