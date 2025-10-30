[르포]평일 오후에도 대기만 50명…AMD로 구현한 '붉은사막' 체험 열기

'붉은사막×AMD 팝업스토어 2025' 현장

1층은 참여형 축제…스탬프 투어·퀴즈·룰렛 '풀가동'

2층은 게임 체험존…출시 전부터 팬덤 결집

DRC 홍대에서 열린 '붉은사막 X AMD 팝업스토어 2025' 1층에 마련된 모니터. AMD 라이젠(Ryzen) 프로세서 시리즈 홍보용 마케팅 슬로건 "전설은 무너지지 않는다"가 적혀있다.

서울 홍대 복합문화공간 DRC에 들어서자 AMD의 슬로건 "전설은 무너지지 않는다"와 은은한 조명이 맞이한다. 계단을 오르는 동안 철제 구조물과 콘크리트 벽이 이어지고, 스피커에서는 펄어비스의 게임 '붉은사막'의 전투음이 울린다. 아직 출시까지는 다섯 달이 남았지만, 팬덤을 결집하면서 반도체 기업인 AMD와의 기술 협업 이미지를 각인시키는 공식 오프라인 이벤트 '붉은사막×AMD 팝업스토어 2025' 현장이다. 내년 3월 20일인 출시일 한참 전부터 붉은사막의 기술적 완성도를 직접 체험할 기회를 마련한 공간이다.

DRC 홍대에서 열린 '붉은사막 X AMD 팝업스토어 2025' 외관.

펄어비스와 AMD가 공동 주최한 '붉은사막×AMD 팝업스토어 2025'는 30일 열려 오는 11월 1일까지 사흘간 운영된다. AMD의 제안으로 마련된 이번 행사는 차세대 오픈월드 액션어드벤처 '붉은사막'을 AMD 라이젠·라데온 기반 PC로 직접 체험할 수 있는 공간이다. 이를 위해 2층 체험존에는 13대의 체험용 컴퓨터가 마련돼있었다. 그중 7대는 '50분 풀타임 존(Full-time Zone)'으로 운영돼 예약자만 입장할 수 있었고, 나머지 6대는 짧은 데모 플레이를 위해 수시 교체로 운영됐다. 기자가 방문한 시간은 평일 오후임에도 풀 타임존 대기인원이 50명에 이르렀다.

DRC 홍대에서 열린 '붉은사막 X AMD 팝업스토어 2025' 2층 체험존에서 게임 '붉은사막'을 즐기고 있는 방문객 모습.

방문객들은 AMD 라데온 그래픽카드와 라이젠 프로세서로 구동되는 PC에서 '붉은사막'을 체험했다. 전투 장면에서는 수많은 적이 한 화면에 등장했지만, 프레임 저하 없이 부드럽게 움직였다. 4K UHD 144Hz의 삼성 오디세이(Odyssey) G7 모니터와 결합된 그래픽은 실제 영화 속 전투처럼 몰입감을 준다.

펄어비스는 '검은사막 엔진'의 후속작으로 자체 개발한 '블랙스페이스 엔진'을 붉은사막에 처음 적용했다. 자체 엔진 덕분에 펄어비스는 그래픽 룩앤필(Look & Feel)과 기술 통제력을 확보했고, AMD는 이를 위해 최적화된 하드웨어 구성을 맡았다. 이 협업은 지난 9월 공식 발표된 AMD-펄어비스 글로벌 파트너십의 첫 결과물이다.

이날 게임을 체험한 한 참가자는 "진짜 전장을 방불케 하는 대규모 전투부터 상호작용이 돋보이는 임무 수행, 사실적인 오픈월드까지 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있었다"며 "AMD와 펄어비스의 최적화 작업이 실제로 잘 된 것 같다"고 말했다.

DRC 홍대에서 열린 '붉은사막 X AMD 팝업스토어 2025' 2층 체험존에서 게임 '붉은사막'을 즐기고 있는 방문객 모습.

팝업스토어는 단순한 게임 시연 공간을 넘어, 하드웨어와 콘텐츠의 협업 마케팅 실험장으로 완성됐다. AMD는 벽면에 CPU 점유율 그래프(2020년 48%→2025년 65%)를 설치해 기술 이미지를 부각했고, 펄어비스는 게임 내 캐릭터와 동일한 무기, 문양, 코스프레 요소로 공간을 채웠다.

1층은 AMD와 펄어비스가 꾸민 체험형 이벤트 존이다. 입구에서는 '스탬프 투어' 안내판이 방문객을 맞는다. AMD X 레노버(Lenovo) AI 체험 → 망치 챌린지 → 다트 이벤트 → 퀴즈존을 순회하며 스탬프를 모으면 후드집업, 담요, 마그네틱 세트, 백팩 등 굿즈를 받을 수 있다.

DRC 홍대에서 열린 '붉은사막 X AMD 팝업스토어 2025'에 들른 방문객이 현장에 마련된 굿즈를 둘러보고 있다.

SNS 이벤트 존에서는 인증샷을 올리면 할로윈을 맞이해 붉은사막 테마의 페이스페인팅을 받을 수 있고, 옆쪽 룰렛존에서도 굿즈가 쏟아졌다. 행사 관계자는 "붉은사막 세계관을 오감으로 체험할 수 있도록 기획했다"고 설명했다.

경광호 펄어비스 홍보실 책임리더는 "자체 엔진으로 구현한 광활한 오픈월드를 경험할 수 있게 했다"며 "다채로운 현장 이벤트를 통해 고객접점을 확대할 것"이라고 말했다.





박유진 기자



