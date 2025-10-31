신세계百, 최상급 모피 '세이블' 컬렉션…특가상품 최대 70% 할인

내달 9일까지 '세이블&밍크 퍼 컬렉션 위크'

세이블은 모피 중 최고급 소재로 옷감의 '캐시미어'처럼 하이엔드로 평가된다. 가벼우면서도 볼륨감 있는 모피의 실루엣과 아름답고 은은한 광택을 내는 고유의 색감으로 희소성이 높다.

행사 기간 신세계백화점 강남점 본관 5층에서 세이블과 친질라 소재를 활용해 트렌디한 디자인을 선보이는 '셀럽제이'는 물론 '도노시엘로' '윤진모피' 등의 팝업스토어를 운영한다. 신세계백화점 대구점 3층에서는 수입 모피 편집숍 '안나리사'를 만나볼 수 있다.

신세계백화점에서만 만나볼 수 있는 단독 상품도 있다. 설렙제이에서는 세이블 롱코트·재킷, 밍크 후드 베스트를 단독으로 준비했고 진도 모피에서는 니트 콤비 세이블 베스트, 밍크 메일 베스트·재킷을 내놓았다. 동우 모피에서는 세이블·밍크 베스트를, 윤진모피에서는 밍크 캡 재킷·콤비, 블랙그라마 밍크재킷 등을 선보인다.

각 점에서는 다양한 모피 특가행사도 진행한다. 신세계백화점 강남점 지하 1층에서 열리는 진도모피 특가전에서는 최대 70% 할인된 세이블 및 모피 특가 상품을 구매할 수 있다. 신세계백화점 명동 본점 1층에서는 진도, 윤진, 디에스퍼 3개 브랜드 연합전을 다음 달 2일까지 진행한다.

행사 기간 각 브랜드마다 펼쳐지는 사은행사도 풍성하다. 셀럽제이에서 세이블 모피를 구매한 고객에게는 밍크 핸드백을 제공한다. 도노시엘로에서는 금액대별로 폭스 머플러 및 밍크 머플러 등을 증정하고 진도모피와 윤진 모피에서는 당일 금액에 따라 테디베어 키링, 밍크 쁘디 머플러, 밍크 핸드폰 미니백을, 동우모피에서는 밍크 키링, 가죽 장갑, 밍크 머플러를 함께 받을 수 있다.





