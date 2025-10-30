[포토] 시민들의 사진촬영에 웃는 젠슨 황 CEO

젠슨 황 엔비디아 CEO와 정의선 현대차 그룹 회장이 30일 서울 삼성동에서 예정된 회동 장소로 이동하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>