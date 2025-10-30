'주택 70채 보유' 현직 검찰수사관, 사회초년생 전세사기 혐의 피소

고소장 제출한 임차인 10여명

보증금 1억여원 못 돌려받아

경기 화성시 일대에 오피스텔 등 70여채를 보유한 현직 검찰수사관이 전세 사기 혐의로 경찰 수사를 받게 됐다.

30일 연합뉴스에 따르면 경기 화성동탄경찰서는 지난달 말 임대인 A씨를 사기 혐의로 수사해달라는 임차인들의 고소장을 접수하고 수사에 착수했다. A씨는 서울중앙지검 소속 현직 검찰 수사관으로 알려졌다. 현재까지 고소장을 제출한 임차인은 10여명이다. 이들은 전세 계약이 만료됐음에도 각각 1억여원의 보증금을 돌려받지 못했다.

A씨는 화성시 일대에 오피스텔 등 70여채를 보유한 것으로 파악돼 각 임차인의 계약 만료 시점에 따라 피해 규모는 더 늘어날 수 있다. 피해자 다수는 동탄신도시 인근 삼성전자 캠퍼스로 출퇴근하는 사회초년생들이다. 이들은 전세 만료 시점이 됐음에도 A씨와 연락이 닿지 않자 법적 대응을 결심한 것으로 알려졌다. 경찰은 각 고소인으로부터 계약 관련 서류들을 제출받아 구체적인 피해 규모 등을 분석 중이다.

한편 A씨는 현재 해외에 체류 중인 것으로 파악됐다. 다만 공무로 인한 출장 등은 아닌 것으로 알려졌다. 경찰은 법무부에 A씨에 대한 '입국 시 통보'를 요청하는 등 관련 절차를 진행하고 있다.





