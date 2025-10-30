글로벌 투자 현장 나선 부산진해경자청, ‘Invest KOREA Summit 2025’ 참가

글로벌 기업 주목하는 부산진해경제자유구역 5대 투자 강점 발표



외국인 투자가·기업·외신 등 참여, BJFEZ 투자환경·미래비전 발표

부산진해경제자유구역청(청장 박성호)은 29∼31일 서울 인터컨티넨탈 파르나스 호텔에서 열린 'Invest KOREA Summit 2025'에 참가해 국내외 투자자와 글로벌 기업을 대상으로 투자환경을 홍보하고 맞춤형 상담으로 투자유치에 박차를 가하고 있다.

'인베스트 코리아 서밋'은 산업통상자원부가 주최하고 대한무역투자진흥공사(KOTRA)가 주관하는 국내 최대 규모의 외국인 투자유치 행사로, 매년 전 세계 주요 기업·방한 외국인 투자가·외국인투자기업·외신 등이 참여해 투자 기회를 논의하는 장으로 자리매김하고 있다.

올해 프로그램은 ▲투자신고식 ▲Invest Korea 컨퍼런스 ▲지자체 투자환경 IR ▲스타트업 피칭·상담회 ▲재무적 투자포럼 ▲홍보부스 운영 등으로 구성됐다.

행사 둘째 날(30일) 열린 '지자체 투자환경 IR' 세션에서는 '부산진해경제자유구역의 투자환경과 미래 비전'을 주제로 발표해 참석자들의 높은 관심을 끌었다.

경자청에서는 부산진해경제자유구역을 "아시아, 미주, 유럽을 잇는 글로벌 공급망의 교차점이자 세계적 물류 허브"로 소개하며 ▲우수한 물류 인프라 ▲'트라이포트(Tri-Port)' 물류체계를 기반으로 한 탁월한 입지 경쟁력 ▲세계적 수준의 산업 생태계 ▲우수한 인적자원과 기술 인프라 ▲기업 맞춤형 투자 인센티브 등 '5대 투자 강점'을 강조했다.

이러한 투자 강점을 기반으로, 개청 이후 누적된 외국인직접투자(FDI) 실적은 지난해까지 총 47억 2000만 달러에 달했으며, 전국 경제자유구역 성과평가에서도 4년 연속 S등급을 획득하는 성과를 거뒀다. 올해 9월 기준 FDI 실적은 3억 7000만 달러로, 연간 목표액(1억 8000만 달러)의 두 배를 웃도는 성과를 보이며 순조로운 흐름을 이어가고 있다.

박성호 부산진해경제자유구역청장은 "부산진해경제자유구역은 단순한 투자처가 아니라, 기업의 성공을 함께 만들어가는 든든한 성장 파트너"라며 "이번 서밋을 통해 세계 각국의 투자자들과 함께 지속가능한 산업 생태계를 함께 만들어 나가겠다"고 말했다.

부산진해경제자유구역청은 '모빌리티·이차전지 산업존' 홍보부스에 참가해 첨단산업 인프라와 투자 인센티브를 홍보하고, 외국인 투자기업과의 1:1 상담을 진행했다. 또 방문객을 대상으로 투자 상담과 안내자료 제공, SNS 구독 이벤트 등 다양한 홍보활동을 펼치며 적극적인 투자유치 행보를 이어갔다.





