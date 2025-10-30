본문 바로가기
신안군, 다문화가족 정착 지원 공로로 '우수상' 수상

호남취재본부 정승현기자

입력2025.10.30 16:53

전남가족센터 한마음대회서 신안군이 우수지자체상을 수상했다. 신안군 제공

전남가족센터 한마음대회서 신안군이 우수지자체상을 수상했다. 신안군 제공

전남 신안군이 다문화가족의 안정적 정착과 다양한 가족의 삶의 질 향상에 기여한 공로를 인정받아 '우수 지자체상'을 수상했다.


군은 지난 30일 장성군에서 열린 '제8회 전남가족센터 종사자 한마음대회'에서 한국가족센터협회로부터 이 상을 받았다고 밝혔다.

이번 행사는 전남가족센터협회 주관으로 도내 22개 가족센터 종사자와 관계자 450여 명이 참석한 가운데 진행됐으며, 가족정책 추진 성과를 공유하고 종사자들의 화합을 다지는 뜻깊은 자리였다.


신안은 도서 지역이라는 지리적 한계를 극복하고, 다문화가족뿐 아니라 1인 가구·한부모가정·조손가정 등 다양한 가족 구성원의 삶의 질 향상을 위해 적극적인 정책을 추진해왔다.


특히 ▲'찾아가는 결혼이민여성 초기 정착 프로그램' ▲'자조 모임 운영' ▲'다문화가족 언어발달 지원사업' ▲'1인 가구 사회관계망 형성 지원사업' 등 특화사업을 통해 취약 가정의 안정적인 정착과 사회 통합에 기여한 점이 높은 평가를 받았다.

군 관계자는 "군민 모두가 행복한 가족공동체를 만들기 위해 함께 노력해온 결과"라며 "앞으로도 가족의 다양성을 존중하고 누구나 차별 없이 돌봄과 지원을 받을 수 있는 포용적 가족정책을 지속 추진하겠다"고 말했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
