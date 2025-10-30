본문 바로가기
방세환 시장 “기업하기 좋은 도시, 성장하는 광주시 만들 것”

이종구기자

입력2025.10.30 16:30

광주시, 제14회 기업박람회 성황리 개막

경기 광주시가 주최하고 광주하남상공회의소가 주관하는 '제14회 광주시 기업박람회'가 30일 고양 킨텍스 제1전시장(4·5홀)에서 성황리에 개막했다.

방세환 광주시장(오른쪽 네 번째) 등 참석자들이 30일 고양 킨텍스 제1전시장(4·5홀)에서 열린 '제14회 광주시 기업박람회'에서 테이프 커팅을 하고 있다. 경기 좡주시 제공

방세환 광주시장(오른쪽 네 번째) 등 참석자들이 30일 고양 킨텍스 제1전시장(4·5홀)에서 열린 '제14회 광주시 기업박람회'에서 테이프 커팅을 하고 있다. 경기 좡주시 제공

올해 박람회는 국내 최대 중소기업 종합전시회인 'G-FAIR KOREA 2025(대한민국우수상품전시회)'와 함께 열리며 광주시 지역 내 60개 기업이 참가해 다양한 우수 제품과 기술력을 선보인다.


이번 박람회는 ▲뷰티·패션 ▲식품 ▲리빙 ▲건강·레저 ▲테크 등 5개 테마관으로 구성됐으며 G-FAIR에는 국내외 500여 개 기업이 참가해 600여 개 부스를 운영한다. 또한, 800여 명의 국내외 구매자가 참여해 수출상담회, 구매상담회, 해외시장 수출지원 상담 등 다양한 비즈니스 프로그램이 함께 진행된다.

시는 이번 박람회를 통해 지역 내 기업의 우수 제품을 널리 알리고 국내외 구매자와의 실질적인 비즈니스 상담을 통해 판로 개척과 매출 증대를 도모할 계획이다.


아울러, 광주시 홍보관을 별도로 운영해 지역 특산품과 관광자원, 도시브랜드를 함께 소개함으로써 광주시의 산업 경쟁력과 지역 이미지 제고에도 나선다.


방세환 시장은 "이번 박람회가 지역 내 기업의 성장과 해외시장 진출을 위한 발판이 되길 바란다"며 "앞으로도 기업하기 좋은 도시, 성장하는 광주시를 만들기 위해 적극 지원하겠다"고 밝혔다.




경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
