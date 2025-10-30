[속보] 中, 한국 '핵추진잠수함'에 "韓美, 비확산 의무 이행 희망"
김민영 기자 argus@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"매년 170만원씩 따박따박"… 첫 시행 '이 제도' ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보] 中, 한국 '핵추진잠수함'에 "韓美, 비확산 의무 이행 희망"
2025년 10월 30일(목)
[속보] 中, 한국 '핵추진잠수함'에 "韓美, 비확산 의무 이행 희망"
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
28세 백악관 대변인이 올린 익숙한 저것 뭐야…깜짝 인증한 '한국 화장품'
"후덜덜, 위험한거 아냐?"…63빌딩보다 높은 사우디 '하늘 축구장'에 1조4000억
"영·호주도 안 준 '엄청난 극비' 핵잠수함 기술"…이번 美 승인의 의미는
술 안 마시는 트럼프 콜라만 한 잔…아들이 만든 만찬주는 입만 살짝
신생아 유기 사건, 대법은 왜 친부만 무죄로 봤나
韓핵잠 이미 연구개발중…건조 7~8년·가격 2조원 전망
3만개 조명·초대형 트리…백화점 3사, 크리스마스 시즌 돌입
한번도 아니고…李대통령을 '국무총리'로 표기 '외교적 결례'
"치즈버거 주세요" 트럼프, 경주 호텔서 룸서비스 주문 화제
어도어, '전속계약 분쟁' 1심 승소…뉴진스 "어도어로 복귀 불가능, 항소"