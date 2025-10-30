본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

중기·벤처

기정원, 코리아 그랜드페스티벌 맞아 '온(溫)누리 한걸음 캠페인'

김철현기자

입력2025.10.30 15:17

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

임직원 전통시장 장보기
따뜻한 나눔 실천

중소기업기술정보진흥원은 코리아 그랜드 페스티벌 기간에 맞춰 30일 세종시 조치원 세종전통시장에서 임직원과 함께하는 '온(溫)누리 한걸음 캠페인'을 실시했다고 밝혔다.


기정원 김영신 원장(첫줄 왼쪽 다섯 번째)과 직원들이 함께 '온누리 한걸음 캠페인' 실시 기념사진을 찍고 있다. 기정원

기정원 김영신 원장(첫줄 왼쪽 다섯 번째)과 직원들이 함께 '온누리 한걸음 캠페인' 실시 기념사진을 찍고 있다. 기정원

AD
원본보기 아이콘

이번 캠페인은 지역경제 활성화와 전통시장 상권 회복을 위해 마련됐다. 김영신 원장을 비롯한 임직원들이 전통시장에서 기관 운영에 필요한 물품을 직접 구입하며 지역 소상공인과의 상생을 실천했다.

캠페인 참가자들은 시장 장보기 활동과 함께 조치원 전통시장을 찾은 시민과 상인들에게 핫팩을 나눠주며 따뜻한 온정을 전했다. 이를 통해 전통시장 소비 분위기를 확산하고 지역 소상공인과의 상생 문화를 확산하는 데 기여했다는 설명이다.


김영신 원장은 "코리아 그랜드 페스티벌을 맞아 직원들과 함께 지역 전통시장을 방문해 소비 활성화 활동에 동참하게 됐다"며 "앞으로도 기정원은 지역과 함께 상생하는 공공기관으로서, 중소기업과 소상공인의 활력 회복을 위해 노력하겠다"고 말했다.




김철현 기자 kch@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"뭘 잘못봤나"…'윤 어게인' 시위 현장서 포착된 백악관 대변인 "뭘 잘못봤나"…'윤 어게인' 시위 현장서 포착된 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

韓핵잠 이미 연구개발중…건조 7~8년·가격 2조원 전망

3만개 조명·초대형 트리…백화점 3사, 크리스마스 시즌 돌입

한번도 아니고…李대통령을 '국무총리'로 표기 '외교적 결례'

"치즈버거 주세요" 트럼프, 경주 호텔서 룸서비스 주문 화제

어도어, '전속계약 분쟁' 1심 승소…뉴진스 "어도어로 복귀 불가능, 항소"

돈풀렸다…1000만원짜리 월세족 우르르

'年 200억달러 한도' 현금투자 못 박은 韓

새로운 이슈 보기