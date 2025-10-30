본문 바로가기
[경주APEC]한국-캐나다, 군사·국방 비밀정보보호 협정 실질적 타결

황서율기자

입력2025.10.30 14:42

캐나다, 인도태평양 국가와는 최초로
한-캐 안보·국방 협력 파트너십 수립

이재명 대통령과 마크 카니 캐나다 총리가 경북 경주에서 만나 군사·국방 비밀정보보호 협정의 실질적인 협상 타결을 발표하며 양국이 국방 및 안보 분야의 전략적 동반자임을 재확인했다.


30일 대통령실에 따르면 경북 경주에서 이 대통령은 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 방한한 카니 총리와 안보, 국방 및 사이버·우주·복합 위협 등 전략적 분야에서 양국 협력을 심화하기 위한 로드맵을 발표했다.

두 정상은 한국과 캐나다의 포괄적 전략 동반자 관계의 굳건함을 재확인했다. 양 정상은 지난해 11월에 열린 제1차 외교·국방(2+2) 장관회의 성과를 바탕으로 '한-캐 안보·국방 협력 파트너십' 수립을 환영했다. 이는 캐나다가 인도·태평양 지역 국가와는 최초로 발표하는 것이다.


양국은 국방협력을 가속화하고 상호운용성 및 대비 태세를 향상한다. 또 방위산업협력을 확대하고 역내 및 세계 안정에 공동 기여하기 위한 명확하고 행동 지향적인 체계를 제공한다.


또 양 정상은 군사·국방 비밀정보보호 협정에 대한 실질적인 협상을 타결했다. 국방, 안보 및 방위산업협력 심화를 지원하기 위한 비밀정보 교환·보호를 위해 안전하고 신뢰할 수 있는 틀을 제공한다. 이 협정이 발효되면 국방 조달, 방위사업 안보, 연구 및 작전 조율 분야 등에서의 법적 협력 기반이 마련되는 것이다.

양 정상은 "갈수록 격변하는 세계 속에서 한국과 캐나다는 공동의 도전에 대응하기 위해 양국의 무역 및 국방 관계를 강화하고 다변화하는 데 공동으로 기여하고 있다"며 "국방 및 안보 분야의 전략적 동반자로서 협력을 심화하겠다는 우리의 결의를 재확인한다"고 밝혔다.





경주=황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr
