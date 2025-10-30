본문 바로가기
Dim영역
증권
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

기타

키움증권, 실전투자대회 입상자들 인터뷰 '트레이딩의 전설' 출간

유현석기자

입력2025.10.30 14:26

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

키움증권이 실전투자대회 '키움 영웅전'에서 입상한 수상자들 대상 인터뷰를 모아 '트레이딩의 전설'을 발간했다고 30일 밝혔다. 알짜 투자 노하우가 담겨 개인투자자들에게도 큰 도움이 될 전망이다.

키움증권, 실전투자대회 입상자들 인터뷰 '트레이딩의 전설' 출간
AD
원본보기 아이콘

'키움 영웅전'은 대한민국 주식시장 점유율 20년 연속 1위를 하고 있는 키움증권의 공식 실전투자대회다. '트레이딩의 전설'은 키움증권의 공식 유튜브 채널K에서 '키움 영웅전'의 상위권 수상자들을 대상으로 지난 3년간 인터뷰를 진행해 이중 가장 인기 있었던 수상자 9명 인터뷰를 도서로 출간한 것이다.


역대 '키움 영웅전'의 수상자들의 노하우가 집대성된 '트레이딩의 전설'은 출간 직후 서점가에서 단숨에 베스트셀러 반열에 오르며 독자들의 사랑을 받고 있다.

올라운딩, 종가매매, 스윙, 스캘핑, 상한가 따라잡기 등 다양한 투자스킬로 무장한 트레이더들과의 인터뷰에서 수익을 높이는 방법은 물론, 멘탈관리와 평소 루틴 세팅 등 투자자로서 갖춰야 할 다양한 행동 패턴까지 제시하고 있다.


특히 트레이더들은 자신들이 애용하는 키움증권 영웅문의 화면이나, 조건식 등을 공유하며 투자 성과를 밝히기도 했다.


지난달 말 출간한 '트레이딩의 전설'은 교보문고, 예스24 등 주요 온·오프라인 서점에서 만나 볼 수 있으며, 현재 3쇄 인쇄에 들어갔다.

키움증권 관계자는 "책 한 권으로 영웅전 입상자들의 트레이딩 노하우를 배울 수 있다"며 "올해 영웅전의 투자 고수들의 인터뷰가 금융소비자들의 성공 투자에 큰 도움이 될 것이다" 설명했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"영·호주도 안 준 '엄청난 극비' 핵잠수함 기술"…이번 美 승인의 의미는 "영·호주도 안 준 '엄청난 극비' 핵잠수함 기술"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한번도 아니고…李대통령을 '국무총리'로 표기 '외교적 결례'

어도어, '전속계약 분쟁' 1심 승소…뉴진스 "어도어로 복귀 불가능, 항소"

28세 백악관 대변인도 반한 '한국 화장품'…깜짝 인증샷

술 안 마시는 트럼프 콜라만 한 잔…아들이 만든 만찬주는 입만 살짝

트럼프, 李에 "힘들면 아무 때나 연락"…백악관 초청도

"'치맥' 콜?"…젠슨황 제안에 이재용·정의선 모인다

'年 200억달러 한도' 현금투자 못 박은 韓

새로운 이슈 보기