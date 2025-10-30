본문 바로가기
[포토] 발언하는 왕양빈 보바일 CEO

강진형기자

입력2025.10.30 14:22

[포토] 발언하는 왕양빈 보바일 CEO
왕양빈 보바일 CEO가 30일 경북 경주시 경주예술의전당에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 최고 경영자(CEO) 서밋(Summit)에서 '지속 가능한 혁신을 위한 차세대 AI로드맵'을 주제로 한 패널토론에 참석해 발언하고 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

