LG CNS, 3분기 매출 1.5조 전년 比 5.8% 증가…영업익 15.8%↓

인공지능 전환(AX) 전문기업 LG씨엔에스 LG씨엔에스 064400 | 코스피 증권정보 현재가 63,800 전일대비 2,900 등락률 -4.35% 거래량 1,117,202 전일가 66,700 2025.10.30 11:47 기준 관련기사 NH "다음주 코스피 3650~3950 전망…FOMC·APEC 주목"제조 현장 AX 나서는 LG CNS…중동 석유·정유업계 최대 박람회 참가 코스피 시총 규모별 지수 정기변경…7개 종목 대형주 편입 전 종목 시세 보기 close 는 올해 3분기 영업이익이 전년 동기 대비 15.8% 감소한 1202억원을 기록했다고 30일 밝혔다.

LG CNS는 이날 2025년 3분기 연결기준 매출은 1조5223억원, 영업이익 1202억원을 기록했다고 공시했다. 지난해 같은 기간과 비교하면 매출은 5.8% 증가했으나, 영업이익은 15.8% 감소했다.

올해 1~3분기 누적 기준으로 보면 매출액 4조1939억원, 영업이익 3399억원으로 전년 동기 대비 각각 5.9%, 8.7% 늘었다.

중점 분야인 클라우드와 AI 부문 3분기 매출은 전년 동기 대비 10% 증가한 8795억원을 기록했다. 금융 및 공공 AX 사업을 확대하며 시장 내 입지를 넓혀가고 있다. AI와 클라우드 분야의 3분기 누적 매출은 전년 동기 대비 14.7% 성장한 2조4692억원을 기록했다.

클라우드 분야에서는 데이터센터 설계·구축·운영(DBO) 사업자로서 국내 기업 최초로 해외(인도네시아) AI 데이터센터 사업을 수주한 데 이어 베트남에서 하이퍼스케일급 AI 데이터센터 개발 협업을 진행 중이다.

스마트엔지니어링 분야 3분기 매출은 3064억원으로 지난해 같은 분기보다 10% 증가했다. 그러나 디지털 비즈니스 서비스 매출은 8% 감소한 3365억원을 기록했다.

스마트팩토리 영역은 상반기 수주한 방산(스마트엔지니어링), 정유(디지털트윈), 공공(강원 곤충 스마트팩토리팜) 분야에서 다양한 프로젝트를 진행하고 있다.

LG CNS 관계자는 디지털 비즈니스 서비스와 관련 "금융사업은 높은 성장세를 나타냈으나, 공공사업은 대형 프로젝트 종료 및 대외 환경 요인 등으로 일시적으로 매출이 정체됐다"고 설명했다.

LG CNS는 미래 성장 동력 확보를 위해 에이전틱 AI와 피지컬 AI 사업을 추진 중이다. 기업용 에이전틱 AI 플랫폼 '에이전틱웍스'와 업무혁신 서비스 '에이엑스씽크'를 출시해 에이전틱 AI 사업을 본격화하고 있다.

에이전틱웍스의 경우 금융권을 중심으로 다수의 기업과 개념검증(PoC)을 추진 중이며, 에이엑스씽크는 LG 계열사 및 대외 고객 약 20곳과 도입 논의 중이다.

휴머노이드 로봇 기반의 로봇전환(RX) 사업도 추진 중이다. AI 로봇기업 스킬드 AI의 로봇 파운데이션 모델(RFM)에 제조 공장에서 수집한 데이터를 학습시켜 유해물질을 다루는 휴머노이드 로봇의 동작 정확도를 향상시키고 있다.





