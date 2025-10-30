본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

기업·CEO

박기수 SK온 미래기술원장, 국무총리표창 받아…배터리 기술 발전 공로

심성아기자

입력2025.10.30 11:39

시계아이콘00분 52초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전고체 배터리 등 차세대 기술 개발 가속화
미래기술원 출범 주도…기술 혁신 체계 구축

박기수 SK온 미래기술원장이 30일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 열린 '제5회 배터리 산업의 날' 기념식에서 국무총리표창을 받았다. 박 원장은 연구개발(R&D)의 중장기 전략 방향을 수립하고 신규 성장 동력을 확보하는 등 국내 배터리 기술 발전에 기여한 공로를 인정받았다.

박기수 SK온 미래기술원장. SK온

박기수 SK온 미래기술원장. SK온

AD
원본보기 아이콘

박 원장은 지난해 SK온 R&D 본부장으로 취임한 이후 전고체 배터리, 건식 전극 공정, 액침 냉각 기술 등 핵심 기술 전략을 마련하고 기술 리더십을 강화했다. 특히 전고체 파일럿 플랜트 준공과 함께 상용화 목표 시점을 기존보다 1년 앞당긴 2029년으로 설정하는 등 혁신을 가속했다.


이와 함께 박 원장은 SK온의 '기술 주도 성장'이라는 경영 기조에 발맞춰 지난 8월 '미래기술원' 출범을 이끌었다. R&D 조직의 정체성을 '기술 혁신' 중심으로 새롭게 설정했고 ▲전고체 배터리 ▲리튬인산철(LFP) 배터리 ▲각형 배터리 등 차세대 기술 개발 및 플랫폼 다변화에 속도를 높이고 있다.

박 원장은 대외적으로도 활발한 행보를 이어가고 있다. 인터배터리, 한국 세라믹 학회 등 전시 및 학술 대회에 참가해 배터리 R&D 비전을 제시했다. 또 울산과학기술대(UNIST), 한양대 등 대학 특강과 같이 다양한 활동을 통해 미래 R&D 인재를 발굴하고 산학협력 기반을 다지고 있다.


박 원장은 화학공학과 박사 취득 후 25년간 배터리 기술 개발과 연구에 전념해왔다. 2012년 SK이노베이션(현 SK온) 기술전략팀에 입사한 뒤 SK온에서 배터리 셀 개발 팀장과 실장을 거쳐, R&D 본부장을 맡았고 미래기술원이 출범한 지난 8월 초대 원장에 취임했다.


박 원장은 "SK온은 배터리 기술 혁신 체계 구축, 글로벌 시장 경쟁력 강화 등 다양한 분야에서 국가 산업 발전에 기여할 것"이라며 "정부와 산업계, 학계 간 협력을 통해 대한민국 배터리 산업의 발전과 미래를 위해 앞장서겠다"고 말했다.




심성아 기자 heart@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"영·호주도 안 준 '엄청난 극비' 핵잠수함 기술"…이번 美 승인의 의미는 "영·호주도 안 준 '엄청난 극비' 핵잠수함 기술"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"뉴진스·어도어 전속계약 유효…민희진, 독립 위해 여론전" 1심 판결

술 안 마시는 트럼프 콜라만 한 잔…아들이 만든 만찬주는 입만 살짝

28세 백악관 대변인도 반한 '한국 화장품'…깜짝 인증샷

트럼프, 李에 "힘들면 아무 때나 연락"…백악관 초청도

"트럼프는 손가락질, 오바마는 폴더 인사"…일왕에 대한 태도 논란

"'치맥' 콜?"…젠슨황 제안에 이재용·정의선 모인다

'월1000만원 내고 산다' 신규 늘었네…"규제? 여긴 완전 다른 세상"

새로운 이슈 보기