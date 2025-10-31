코스피 6000도 가능? 실적·정책 받쳐주면 상승 여력 충분

코스피가 사상 첫 4000선을 돌파한 가운데, 전문가들은 "한국 증시는 여전히 저평가돼 있다"며 추가 상승 가능성을 제시하고 있다.

현재 한국의 12개월 선행 PER은 13.7배로 대만(21배), 일본(18배) 대비 낮은 수준이다. 실적 개선세가 이어지고 정부의 자본시장 활성화 정책이 본격화될 경우 '코리아 디스카운트' 해소와 함께 코스피 6000선도 가능하다는 전망이다.

AI 반도체 랠리가 진행 중인 가운데 조선·방산·원전 등 전략산업으로의 온기 확산도 기대되고 있다.

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

◆ 올뉴스탁론, 연 4%대 최저금리 상품에 DSR 미적용 상품까지!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시!

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS

세명전기 세명전기 017510 | 코스닥 증권정보 현재가 11,720 전일대비 330 등락률 +2.90% 거래량 752,881 전일가 11,390 2025.10.31 10:39 기준 관련기사 [특징주]세명전기·제룡산업 등 전력설비 관련주 상한가↑[특징주]세명전기, 美 트럼프 김정은과 직접 대화 검토에 강세[특징주]세명전기, 한전 독점 송전망 건설 민간 개방…송배전 금구류 부각↑ 전 종목 시세 보기 close , RFHIC RFHIC 218410 | 코스닥 증권정보 현재가 34,450 전일대비 1,300 등락률 -3.64% 거래량 196,626 전일가 35,750 2025.10.31 10:39 기준 관련기사 양자암호 시대 '성큼'…통신장비업종 뜬다[특징주]RFHIC, 5일 연속 상승행진…신고가[클릭 e종목]"RFHIC, 방산 호조로 실적 성장 기대…목표가↑" 전 종목 시세 보기 close , 이루온 이루온 065440 | 코스닥 증권정보 현재가 1,915 전일대비 110 등락률 +6.09% 거래량 2,126,971 전일가 1,805 2025.10.31 10:39 기준 관련기사 [특징주]'SKT 해킹사태' 유심공급사 유비벨록스 등 강세유엔젤, 자사주로 ‘경영권 방어’ 노리나[마켓ING]이슈 따른 순환매 장세...실적에 주목 전 종목 시세 보기 close , 닷밀 닷밀 464580 | 코스닥 증권정보 현재가 2,650 전일대비 10 등락률 -0.38% 거래량 318,816 전일가 2,660 2025.10.31 10:39 기준 관련기사 닷밀, IAAPA Expo Asia 2025 참가 성료…공간 IP 수출 가능성 확인[특징주]닷밀, 비상장 경쟁사 가치 1조…저평가된 K-콘텐츠 기업닷밀, 글로우 사파리 '판다 100' 리뉴얼 오픈 후 입장객 138% 증가 전 종목 시세 보기 close , 쏠리드 쏠리드 050890 | 코스닥 증권정보 현재가 8,080 전일대비 590 등락률 -6.81% 거래량 1,918,302 전일가 8,670 2025.10.31 10:39 기준 관련기사 양자암호 시대 '성큼'…통신장비업종 뜬다[클릭e종목]"쏠리드, 미국發 수요 증가에 하반기부터 실적↑"넥스트레이드, 거래종목 796개로 확대…대량·바스켓 매매도 개시 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>