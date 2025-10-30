이권재 오산시장, 가장산단 기업인과 간담회 개최

교통·환경정비·관리계획변경 등 현안 논의

경기도 오산시는 29일 가장산업단지 내 ㈜엔코스에서 산단 기업인과의 간담회를 개최했다고 30일 밝혔다.

29일 오산 가장산업단지에서 개최된 간담회에서 이권재 오산시장(가운데)이 산단 입주기업 관계자들과 주요 현안 해결방안을 논의하고 있다. 오산시 제공

산단 입주기업 대표와 임직원, 관계 공무원 등이 참석한 이 날 간담회에서는 교통 혼잡, 환경 정비, 관리기본계획 변경 등 산단 내 주요 현안의 해결 방안을 논의했다.

시는 이날 산단 기업들이 제시한 의견을 검토해 관계 부서별 추진계획을 마련하고, 기업의 경영환경을 실질적으로 개선할 수 있는 맞춤형 대책을 수립하기로 했다. 이와 함께 교통복지 확대, 인프라 개선 등 행정 전반의 체질 개선에도 나설 방침이다.

이권재 오산시장은 "기업의 어려움을 해소하는 것이 곧 지역경제를 살리는 길"이라며 "현장의 의견을 바탕으로 실질적 행정 지원과 제도적 기반을 강화하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



