트럼프 "국방부에 미국 핵무기 실험 지시…즉시 시작"

도널드 트럼프 미국 대통령은 미 국방부에 다른 나라와 같은 수준에서 미국도 핵실험을 시작할 것을 지시했다고 밝혔다.

트럼프 미국 대통령은 시진핑 국가주석과의 정상회담을 앞둔 30일 오전 자신의 사회관계망서비스(SNS)인 트루스소셜을 통해 "미국 국방부(Department of War·전쟁부)에게 핵무기를 (다른 나라가 시행하는 것과) 동등한 기준으로 실험할 것을 지시했다"며 그 실험은 즉시 시작될 것이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 "미국은 어떤 나라보다 많은 핵무기를 보유하고 있다"며 "첫 임기 동안 기존 무기의 전면 개량과 현대화를 포함해서 달성한 성과"라고 평가했다.

트럼프 대통령은 또 "(핵무기가) 엄청난 파괴력을 가지고 있기 때문에 정말 하고 싶지 않았지만, 선택의 여지가 없었다"면서도 "러시아가 2위이고, 중국은 차이가 나는 3위지만, 5년 안에는 우리와 대등한 수준에 이를 것"이라고 예상했다.

이는 미국이 핵무기 개발과 시험에서 중국 등 어떤 나라도 앞서가도록 두지 않겠다는 의지를 드러낸 것으로, 시 국가주석과의 회담을 앞두고 견제 메시지를 보낸 것으로 풀이된다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>