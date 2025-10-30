본문 바로가기
Dim영역
국제
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

트럼프 "국방부에 미국 핵무기 실험 지시…즉시 시작"

김민영기자

입력2025.10.30 11:00

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

도널드 트럼프 미국 대통령은 미 국방부에 다른 나라와 같은 수준에서 미국도 핵실험을 시작할 것을 지시했다고 밝혔다.


연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

트럼프 미국 대통령은 시진핑 국가주석과의 정상회담을 앞둔 30일 오전 자신의 사회관계망서비스(SNS)인 트루스소셜을 통해 "미국 국방부(Department of War·전쟁부)에게 핵무기를 (다른 나라가 시행하는 것과) 동등한 기준으로 실험할 것을 지시했다"며 그 실험은 즉시 시작될 것이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 "미국은 어떤 나라보다 많은 핵무기를 보유하고 있다"며 "첫 임기 동안 기존 무기의 전면 개량과 현대화를 포함해서 달성한 성과"라고 평가했다.


트럼프 대통령은 또 "(핵무기가) 엄청난 파괴력을 가지고 있기 때문에 정말 하고 싶지 않았지만, 선택의 여지가 없었다"면서도 "러시아가 2위이고, 중국은 차이가 나는 3위지만, 5년 안에는 우리와 대등한 수준에 이를 것"이라고 예상했다.


이는 미국이 핵무기 개발과 시험에서 중국 등 어떤 나라도 앞서가도록 두지 않겠다는 의지를 드러낸 것으로, 시 국가주석과의 회담을 앞두고 견제 메시지를 보낸 것으로 풀이된다.




김민영 기자 argus@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"영·호주도 안 준 '엄청난 극비' 핵잠수함 기술"…이번 美 승인의 의미는 "영·호주도 안 준 '엄청난 극비' 핵잠수함 기술"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"뉴진스·어도어 전속계약 유효…민희진, 독립 위해 여론전" 1심 판결

술 안 마시는 트럼프 콜라만 한 잔…아들이 만든 만찬주는 입만 살짝

28세 백악관 대변인도 반한 '한국 화장품'…깜짝 인증샷

트럼프, 李에 "힘들면 아무 때나 연락"…백악관 초청도

"트럼프는 손가락질, 오바마는 폴더 인사"…일왕에 대한 태도 논란

"'치맥' 콜?"…젠슨황 제안에 이재용·정의선 모인다

'월1000만원 내고 산다' 신규 늘었네…"규제? 여긴 완전 다른 세상"

새로운 이슈 보기