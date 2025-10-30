백영현 포천시장, 기업 현장 방문으로 소통행정 이어가

포천시, '새턴바스' 방문 애로사항 청취

지역 경제 활성화 지원 약속

경기 포천시(시장 백영현)는 지난 29일 선단동 소재 욕실가구 전문기업 '새턴바스'를 방문해 기업의 애로사항을 청취하고 현장 의견을 수렴하는 등 소통 행정을 이어갔다.

백영현 포천시장이 지난 29일 선단동 소재 욕실가구 전문기업 '새턴바스'를 방문해 기념촬영을 하고 있다. 포천시 제공

이번 방문에는 백영현 포천시장을 비롯해 기업지원과장, 선단동장, 경기대진테크노파크 안준수 원장, 이미선 공동주택허가팀장, 김영철 선단7통장 등이 참석했으며, 정인환 대표이사를 비롯한 임직원들이 함께했다.

새턴바스는 2019년 아이에프 디자인상(IF Design Award) 금상, 2021년 글로벌 강소기업 선정, 굿 디자인 코리아(Good Design Korea) 중소벤처기업부 장관상 등을 수상한 국내 대표 욕실가구 전문 기업이다. 최근에는 자체 개발한 '모듈러 욕실'을 재건축 조합 아파트 등에 공급하며 디자인 경쟁력과 기술력을 기반으로 시장을 확대하고 있다.

정인환 새턴바스 대표이사는 "우리 기업은 국내외에서 제품의 품질과 디자인 우수성을 인정받고 있다"며 "앞으로 포천의 주거·건축 분야에서도 지역에서 생산된 우수한 제품이 적극 활용될 수 있기를 기대한다"고 말했다.

백영현 포천시장은 "지역 기업이 성장하고 그 제품이 지역 건축 현장에 활용되는 것은 지역경제 활성화의 중요한 밑거름"이라며 "시에서도 기업이 안정적으로 성장할 수 있도록 제도적·행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 화답했다.

한편, 포천시는 기업 현장을 직접 찾아 경영 환경을 살피고 애로사항을 청취하는 등 현장 중심의 소통 행정을 지속 추진하며, 지역 기업의 경쟁력 강화와 산업 활성화를 위한 지원에 나서고 있다.





포천=이종구 기자



