국립중앙박물관 어린이박물관 20주년 기념, 특별호 신문 발간

서믿음기자

입력2025.10.30 10:31

시계아이콘00분 28초 소요
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

어린이박물관 누리집서 확인 가능

국립중앙박물관 어린이박물관이 개관 20주년을 맞아 지난 20년간의 발자취와 사람들, 그리고 새로운 비전을 담은 특별호 '어린이박물관, 우리가 함께 만든 이야기'를 발간했다.

어린이박물관 20주년 기념 특별 신문 발간. 국립중앙박물관 제공

어린이박물관 20주년 기념 특별 신문 발간. 국립중앙박물관 제공

'어린이의 관점으로 박물관을 다시 보기'라는 기획의도 아래 박물관의 성장과 변화, 그 안의 사람들, 그리고 미래의 확장을 한눈에 조망한다.


인쇄본은 전국 주요 어린이박물관 및 교육 관련 기관에 배포되며, 국립중앙박물관 어린이박물관 누리집에서도 PDF 형식으로 열람할 수 있다.

신문의 서문은 유홍준 관장이 직접 작성했다. 또한 지금은 어른으로 청년으로 성장한 옛 어린이 기자단의 글도 함께 수록했다.


신문은 어린이 스스로 배우고 표현하며 성장하는 공간인 어린이박물관의 철학을 재확인하고, 박물관을 움직이는 사람들의 이야기에 초점을 맞췄다.


아울러 다양한 어린이의 마음에 닿으려고 노력하는 포용적 박물관의 현재의 모습을 소개하고, 어린이박물관의 20년을 함께 축하하고, 다음 세대를 향한 다짐을 전한다.

국립중앙박물관 어린이박물관 개관 20주년 기념 특별호 신문의 자세한 사항은 국립중앙박물관 어린이박물관 누리집에서 확인할 수 있다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
