인사

[인사]현대백화점그룹

박재현기자

입력2025.10.30 10:29

<승진>

현대백화점
▲ 전 무 류영민(본점장), 최원형(판교점장)
▲ 상 무 서세규(미아점장), 류제철(시티·커넥트담당), 신재윤(천호점장)


◆ 현대홈쇼핑
▲ 전 무 황중률(MD전략디비전장), 이경렬(대외협력실장)
▲ 상 무 장동기(리빙사업부장)


◆ 현대그린푸드
▲ 상 무 황성만(식재사업부장)

◆ 현대리바트
▲ 사 장 민왕일(대표이사 내정)
▲ 전 무 강민수(비즈니스솔루션본부장)
▲ 상 무 황만윤(집테리어사업부장), 강병구(생산사업부장)


◆ 한섬
▲ 상 무 최원철(영업2담당), 홍인표(경영전략담당), 인용옥(타임사업부장), 김승모(남성복사업부장)


◆ 현대L&C
▲ 부사장 이진원(대표이사)
▲ 상 무 형주헌(인테리어스톤사업부장), 조범준(영업전략실장)


◆ 현대에버다임
▲ 전 무 유재기(대표이사 내정)
▲ 상 무 류중현(영업본부장)


◆ 현대바이오랜드
▲ 상 무 박재영(바이오메디컬사업부장)


◆ 현대퓨처넷
▲ 상 무 한성훈(리테일사업부문장)

◆ 현대지에프홀딩스
▲ 부사장 이종근(경영전략실장)
▲ 상 무 강면구(미래성장전략담당), 홍승표(재무전략팀장)


<전보>

◆ 현대백화점
▲ 전 무 경영지원본부장 겸 재무담당 이원철

▲ 상 무 아울렛·커넥트사업부장 김필범, 패션사업부장 유희열, 더현대서울점장 장경수

◆ 현대홈쇼핑
▲ 상 무 디지털서비스담당 홍성일, 영업전략담당 이경우

◆ 현대그린푸드
▲ 전 무 그리팅사업본부장 김해곤

▲ 상 무 현대캐터링시스템 대표이사 이상현, 전략기획실장 안병혁, 푸드서비스3사업부장 박인규


◆ 현대리바트
▲ 상 무 건설사업부장 이은수


◆ 한섬

▲ 상 무 영업1담당 임한오, 트렌디사업부장 겸 해외패션3사업부장 김은정


◆ 현대디에프

▲ 상 무 MD전략본부장 육우석

◆ 현대L&C

▲ 상 무 품질경영실장 윤병인, 전략상품사업부장 성재용

◆ 현대에버다임
▲ 상 무 생산본부장 김일석

◆ 현대바이오랜드

▲ 상 무 식품사업부장 조남석, 브랜드사업부장 박종택

◆ 현대드림투어
▲ 상 무 경영지원사업부장 박대수

◆ 지누스
▲ 상 무 글로벌영업담당 김형국





박재현 기자 now@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

